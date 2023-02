News: Kurz und knackig – KW 7/2023

Das funk-Format »Crisis – Hinter der Front« war in der Ukraine, um die aktuelle Situation für die jungen Nutzer:innen abzubilden. Ein Jahr nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine blickt Crisis aus militärischer Perspektive auf den Konflikt: Wie handeln, leben und arbeiten die Soldat:innen aktuell in der Region? Das Team von Crisis begleitet außerdem den Alltag der Menschen, die vor Ort geblieben sind, weil sie nicht fliehen können – oder wollen.