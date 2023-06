News: Kurz und knackig – KW 25/2023

Der kommerzielle Spartensender Klassik Radio will innerhalb von zwei bis drei Jahren ganz aus der UKW-Verbreitung in Deutschland aussteigen, um Distributionskosten zu sparen. Geschäftsführer Ulrich Kubak habe auf der Hauptversammlung mitgeteilt, dass im September die UKW-Frequenzen in Salzburg und Tirol aufgegeben werden. Die nationale DAB+-Station hatte zuvor einzelne UKW-Standorte abgeschaltet.