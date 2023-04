News: Kurz und knackig – KW 15/2023

2022 hielt die Investment-Tochter des Medienkonzerns 333 Beteiligungen, u.a. 54 Neu- und 31 Folgeinvestitionen. 60 Mio. € flossen in den Bereich Digital Health. Bis 2026 will die Konzernmutter 5 bis 7 Mrd. € in den Ausbau bisheriger und den Aufbau neuer Geschäfte investieren.