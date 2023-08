News: Kurz und knackig – KW 34/2023

Cellbroadcast – der gezielte Massenversand von SMS an alle Teilnehmer in einer bestimmten Region – hat sich im ersten halben Jahr nach Einführung bewährt. Das System wurde 175-mal aufgrund regionaler Notfälle eingesetzt. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe kündigt einen bundesweiten Warntag am 14.9. an.