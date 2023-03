News: Kurz und knackig – KW 12/2023

Webbetreiber mit EU-Sitz können in Deutschland nicht wegen ihrer Entscheidungen über Löschung oder Sperrung strafrechtlich relevanter Inhalte zur Verantwortung gezogen werden. Ein entsprechender Paragraph im Netzwerk-Durchsetzungsgesetz (NetzDG) sei nicht mit EU-Recht vereinbar, so das OVG Münster. Es gelte das Recht im Niederlassungsland – in dem Fall Irland für Facebook/Meta.