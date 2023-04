Konferenz zu den Perspektiven des Kinos 

Zweitägige Konferenz im Rahmen des Dokfests München: »Perspektive Kino!«

Die Kinobranche ist gefordert, neue Konzepte zu finden, um der fortschreitenden Digitalisierung und der daraus resultierenden, sich verändernden Mediennutzung zu begegnen. Wie können aktuell und nachhaltig die Zuschauerinnen und Zuschauer für die tradierte Filmkultur und das Kino begeistert und auch neues Publikum gewonnen werden? Diese Fragen sollen im Zentrum einer zweitägigen Konferenz stehen, die im Rahmen des Dokfests München erstmals stattfindet: »Perspektive Kino! Konzepte für eine zukunftsfähige Praxis«.

Am 4. Mai tragen rund 40 Branchen-Expertinnen und Experten aus ganz Deutschland in öffentlichen Pitches ihre Ideen vor. Am Folgetag vertiefen sie die Fragen in geschlossenen Workshops. Die Konferenz wird von der BKM im Rahmen des Programms »Neustart Kultur« gefördert und findet an der Hochschule für Fernsehen und Film statt.

Bei der zweitägigen Konferenz sollen in öffentlichen Best-Practice-Pitches und in geschlossenen Workshops vielfältige Konzepte und Initiativen zur Stärkung der Kinokultur unter verschiedenen Aspekten ausgelotet werden: Strukturwandel in der Distribution und Präsentation, Diversifizierung des Programms, Synergien zwischen dem Kinobetrieb und Filmfestivals. Das Ziel ist, alle Aspekte der Distribution und Präsentation von Filmkultur im Kino grundlegend zu erfassen und die Ergebnisse im Anschluss in Web, Print und Podcast zugänglich zu machen.

Teilnehmen werden unter anderem Marc Gegenfurtner (Kulturamt Stuttgart), Leopold Grün (Vision Kino), Hanne Homrighausen (Queer-Scope-Verband der unabhängigen queeren Festivals in Deutschland, Hamburg Queer Film Festival), Nicola Jones (Moin Filmförderung Hamburg, Schleswig-Holstein), Malve Lippmann (Sinema Transtopia) und Johannes Litschel (Bundesverband kommunale Filmarbeit e.V.).

Zu diesen acht Themen soll es öffentliche Best-Practice-Pitches und geschlossene Workshops geben:

Filmhäuser & Vereinsheime – Soziokultur und Standortentwicklung

Angebote & Anreize – Kulturpass und Abomodelle

Distribution out of the box – neue Wege zum Publikum

Audience Building 1 – Diversität und Inklusion

Synergien first – Kino und Festivals, ganzjährige Aktivitäten

Wie haben Sie das gemacht, Mr. Hitchcock? Filmbildung für Jung und Alt

Audience Building 2 – junges Publikum als Gegenwart und Zukunft der Filmkultur

Kino @home – die zusätzliche digitale Leinwand als Chance

Eckdaten:

Donnerstag, 4. Mai, 10 bis 16 Uhr (kostenfrei zugänglich, Anmeldung erforderlich – auch bei Festivalakkreditierung – unter press@dokfest-muenchen.de)

Freitag, 5. Mai (geschlossene Workshops)

Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF)