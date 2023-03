Der Documentary Campus und das Dokfest München kündigen eine neue internationale Dokfilm-Konferenz an.

Die europäische Weiterbildungsinitiative Documentary Campus und das Dokfest München bringen in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) eine neue internationale Konferenz nach München: »It’s a Match! Connecting Formats with Audiences«. Die Konferenz soll am 4. und 5. Mai 2023 stattfinden.

Im Zentrum sollen folgende Fragen stehen: Wie lassen sich Dokumentarfilme entwickeln, die ein großes (TV-)Publikum finden? Welche Rolle spielen Mediatheken für Kreative bei der Monetarisierung ihrer Projekte? Welche neuen Technologien und Distributionswege stehen Sendern und Kreativen zur Verfügung?

Die Konferenz soll im Rahmen des Dokforum München stattfinden, der Branchenplattform des Dokfest München. Parallel dazu sollen die Pitchings der EBU erstmals in München erfolgen. Als Grundlage der Konferenz sollen die Ergebnisse europaweiter Publikumsforschung dienen: Die Fakten und Zahlen zu den Vorlieben des Publikums sollen analysiert und reflektiert werden. Das Ziel ist, dass die Teilnehmer_innen das vorhandene Wissen in der Praxis nutzen können – und Formate entwickeln und vermarkten, die trotz der riesigen Konkurrenz zahlreiche Zuschauer_innen finden und begeistern.

Dokfest-München-Leiter Daniel Sponsel und seine Stellvertreterin Adele Kohout: »Dass die bedeutenden EBU-Pitchings dieses Jahr in München stattfinden, ist ein Meilenstein für das Dokforum, die Branchenplattform unseres Festivals. Von der dazugehörigen neuen Konferenz werden wichtige Impulse für die deutsche und internationale Branche ausgehen. Wir freuen uns auf die vielen hochkarätigen Gäste aus ganz Europa.«

Donata von Perfall, die Geschäftsführerin Documentary Campus: »Der Documentary Campus freut sich darauf, führende europäische Entscheidungsträger, Sender, Produzenten und Kreative nach München zu bringen und mit ihnen zwei Tage lang gemeinsam zu diskutieren über die brennendsten Themen unserer Branche und sich inspirieren zu lassen bei innovativen und interaktiven Workshops, die unsere Zukunft gestalten.«

BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth: »Dokumentarische Premium-Inhalte sind Teil der öffentlich-rechtlichen DNA und für die ARD von zentraler Bedeutung – im Fernsehen und vor allem für ein zukunftsfähiges digitales Angebot in der Mediathek. Als Sitz der ARD-Koordination Dokumentation spielt der BR dabei eine prägende Rolle, gerade auch mit Blick auf Austausch und enge Vernetzung. Als Mitgastgeber unterstützen wir deshalb gerne die EBU-Pitchings sowie die neue Konferenz in München und freuen uns auf spannende Denkanstöße.«

Das Programm wird vom Documentary Campus kuratiert, unterstützt von »The Catalysts«. Nähere Informationen zum Programm und zur Anmeldung gibt es laut Dokfest München ab dem 9. März 2023 auf der Website des Dokforum München und dem Documentary Campus.