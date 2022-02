Partnerschaft: Qvest und Trade4Sports

Die Partnerschaft umfasst automatisierte und digitalisierte Vermarktung von Werbeflächen im Sport.

Künftig wollen Qvest und Trade4Sports ihre spezifischen Expertisen im Bereich der technologiefokussierten Sport- und Entertainmentvermarktung bündeln: Werbeformen im Umfeld von Sport und Unterhaltung. Dabei geht es letztlich um die Echtzeit-Platzierung von diversen Werbeformen, die per Cloud ausgespielt wird. Im Zuge dieses Schulterschlusses beteiligt sich die Qvest Group GmbH mit 33 Prozent an der Trade4Sports GmbH.

Trade4Sports hat mit »T4S Desk & SSP« eine Buchungsplattform für Mediaagenturen und Werbekunden etabliert. Diese Plattform fungiert letztlich als digitale Brücke zwischen Rechtebesitzern auf der einen und Mediaagenturen auf der anderen Seite. Dank standardisierter Aufbereitung mit Kennzahlen der Mediaplanung kann erstmals LED-Bandenwerbung (Digital Sport Screens) in der klassischen Mediaplanung über den Service »T4S SSP« selektiert sowie mittels »T4S Desk« automatisiert per Self-Service gebucht werden. Durch diese programmatische und intuitive Ad-Tech-Lösung können Mediakampagnen national und international auf den digitalen Werbeflächen im Sport- und Entertainment-Bereich verlängert werden.

Die »T4S Marketing Cloud« deckt als Komplettlösung alle Anforderungen von der digitalen Vermarktung bis zur Auslieferung ab und bündelt die Technologie-Expertisen von Trade4Sports und Qvest. Mit dieser SaaS-Lösung können Vereine und Rechtebesitzer ihre Werbeflächen wie beispielsweise LED-Banden am Spielfeldrand oder weitere virtuelle oder physische Displays im Stadion komfortabel, automatisiert und cloud-basiert verwalten. Das Inventar-Management digitalisiert und standardisiert damit die Vermarktungsprozesse. Die Anlieferung von Werbemitteln wird über ein integriertes Asset Management stark vereinfacht. Über ein cloud-basiertes Multi-Channel-Playout-System können die Assets in Echtzeit gesteuert, verändert und ausgeliefert werden. Darüber hinaus bietet Qvest als etabliertes Medientechnologie-Unternehmen gemeinsam mit Trade4Sports ganzheitlichen und individuellen Support bei der logistischen und technischen Planung, Lieferung sowie Inbetriebnahme der LED-Technik in den Stadien.

Peter Nöthen, CEO von Qvest und Beirat bei Trade4Sports, sagt: »Unsere Qvest Teams performen in allen Bereichen der technologischen Wertschöpfungskette, insbesondere auch bei der Digitalisierung von komplexen Prozessen. Wir fokussieren dabei mit unseren Produkten und Lösungen zunehmend auf skalierbare, cloud-basierte Technologien und haben diese Expertise gezielt für unsere Kunden ausgebaut. Durch die Partnerschaft mit Trade4Sports bauen wir gemeinsam das hoch interessante Feld der programmatischen Sportvermarktung aus. Die Technologie-Expertise von Qvest wird hierbei ein hohes Innovationspotenzial ermöglichen. Für die Internationalisierung der Trade4Sports Services verfügen wir außerdem über relevante Marktzugänge, sodass die globalen Qvest Standorte als Client Hubs fungieren können.«

Nicholas von Brauchitsch, Geschäftsführer und Gründer der Trade4Sports GmbH: »Wir freuen uns sehr, mit Qvest einen strategischen Partner gefunden zu haben, der mit uns gemeinsam die Sportvermarktung auf ein neues Level entwickeln möchte. Die technische Expertise von Qvest und die langjährige Erfahrung in der Werbevermarktung und dem digitalen Produktmanagement von Trade4Sports bilden eine großartige Basis.«

Frederic Komp, ebenfalls Geschäftsführer und Gründer der Trade4Sports GmbH, ergänzt: »So können wir gemeinsam die richtige und nötige Technologie für eine zunehmend digitalisierte, nationale und internationale Vermarktung in den Sport- und Entertainmentmarkt bringen. Unser Ad-Server für den Sport wird auch gerade dem Zukunftsmarkt der virtuellen Werbung neue Möglichkeiten und Budgets eröffnen.«

Die End-to-End Lösung von Trade4Sports und Qvest mit »T4S Desk« und »T4S Marketing Cloud« auf Digital Sport Screens wird bereits ab der kommenden Fußball-Bundesliga-Saison 2022/2023 im Live-Betrieb zum Einsatz kommen.