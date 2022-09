Partnerschaft: Qvest und Skyline Communications

Skyline Communications, Hersteller von DataMiner, und der Systemarchitekt Qvest haben eine mehrjährige globale strategische Partnerschaft vereinbart.

Mit der nun vereinbarten strategischen Partnerschaft wird kann die modulare DataMiner-Plattform und die umfangreiche Entwicklergemeinschaft von Skyline nutzen, um die Digitalisierung in Medienbetrieben zu beschleunigen. Die Vereinbarung gilt für die Global Sourcing Services, das Systemintegrationsgeschäft und die Software-Entwicklungsabteilung von Qvest.

Die DataMiner-Technologie ermöglicht es Unternehmen, ihren gesamten Betrieb zu digitalisieren, und zwar hersteller- und technologieübergreifend, und das Unternehmen einfach und sicher mit Daten und einheitlichen Arbeitsabläufen zu versorgen. DataMiner ist eine modulare, offene Überwachungs- und Orchestrierungs-Software für Medienunternehmen.

Kunden von Skyline Communications sind MTV, HBO, Sky, Deutsche Telekom, Vodafone, Arte, TPC, Plazamedia, ProSiebenSat1 — und rund 130 weitere Unternehmen auf der ganzen Welt.

Im Zuge der Digitalisierung geht es Medienbetrieben nicht nur um die Automatisierung des Betriebs und der Lieferkette, sondern auch um die Neukonzeption und Innovation von Arbeitsabläufen. Die Effizienz bei der Nutzung von On-Premises- und Cloud-Ressourcen vorantreiben und Unternehmen und einzelne Teams in die Lage versetzen, ihre Ziele zu erreichen, indem sie das Produkt- und Serviceangebot des Unternehmens verändern, sei nun mit der Partnerschaft von Qvest und Skyline besser und einfacher möglich, betonen die Unternehmen.

Ben Vandenberghe, CEO von Skyline Communications: »Wir freuen uns sehr über die Unterzeichnung dieser großen globalen Vereinbarung zwischen zwei Weltklasse-Unternehmen, die in ihrem Geschäftsfeld seit mehreren Jahrzehnten führend sind. Es ist wirklich eine perfekte Ergänzung. Die leistungsstarken Transformationsfähigkeiten von DataMiner in Kombination mit der einzigartigen Expertise von Qvest in der Medienbranche werden zu einem beispiellosen Lösungsangebot für Medienunternehmen führen. Anfang 2022 startete Skyline Communications sein neues DataMiner-Partnerprogramm, das es einer wachsenden Zahl von zertifizierten Geschäftspartnern ermöglicht, geschäftliche und technische Beratungsdienste sowie Wiederverkäufer- und Systemintegrationsdienste für die DataMiner-Technologie anzubieten. Das Programm hat sich heute als großer Erfolg erwiesen, was durch die Unterzeichnung von Qvest als globaler strategischer Partner von Skyline Communications einmal mehr deutlich wird.«

Christian Massmann, CSO der Qvest Gruppe: »Qvest unterstützt und befähigt Organisationen, im technologiegetriebenen Wandel erfolgreich zu sein. Wir sind seit vielen Jahren ein führender Technologiepartner von Skyline mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz von DataMiner-Implementierungen in internationalen Projekten. Mit dieser neuen globalen strategischen Partnerschaft können wir unsere Kunden noch besser mit maßgeschneiderten Lösungen bedienen. DataMiner wird ein zentraler Bestandteil unseres Angebots im Bereich der Systemintegration und darüber hinaus sein. Da DataMiner ein DevOps-basierter, modularer Deployment-Stack ist, ist es auch eine vielseitige Lösung für unsere Softwareentwicklungsabteilung, um innovative Lösungen in einem kontinuierlichen Prozess gemeinsam mit unseren Kunden zu entwickeln.«