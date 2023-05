News: Kurz und knackig – KW 20/2023

War der vom Fachdienst dwdl berichtete Quotenknick nach dem ESC-Auftritt von Lord of the Lost nicht nur der späten Stunde geschuldet? Die deutsche Band wurde Letzter; Gewinner war die Schwedin Loreen. DasErste meldet im Schnitt knapp 7,5 Mio. Zuschauer (Quote: 25,8%); bei den 14-29jährigen 66,9%. Auf One schauten weitere 0,512 Mio. Die ARD-Mediathek und eurovision.de wurden 958.000mal abgerufen. Die TV-Quoten des ESC seit 2001 im Vergleich.