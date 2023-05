News: Kurz und knackig – KW 21/2023

Mit dem Dachverband der Wohnungswirtschaft GdW vereinbarte Magenta eine Glasfaser-Kooperation. Musterregelungen sollen verschiedene Konzepte bis in die 6 Mio. Wohnungen der Mitglieder ermöglichen. Telekom will bis 2030 bis zu 30 Mrd. € in Glasfasernetze investieren, die für Wettbewerber offen sein sollen.