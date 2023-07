News: Kurz und knackig – KW 30/2023

Beim 80. Venedig-Filmfestival (30.8. – 9.9.) steht der schwarz-weiß-Thriller »Die Theorie von allem« von Timm Kröger im Wettbewerb der Sektion Venezia 80. In der Sektion Orrizzonti Corti tritt »Sentimental Stories« von Xandra Popescu (DFFB Berlin) an. Zur Immersive-Sektion wurden »Aufwind« und »Tales of the March« eingeladen.