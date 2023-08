IBC: Excellence und Special Awards

Erste Preisträger der IBC-Awards veröffentlicht: Der deutsche DVB-I Pilot ist Gewinner des Sonderpreises für Innovation 2023. Der IBC2023 International Honour for Excellence Award geht an die Warner Bros. Motion Picture Group.

Die IBC-Awards werden auch in diesem Jahr wieder während der Messe in Amsterdam im Rahmen einer Veranstaltung feierlich überreicht. Einige der Preisträger — die Gewinner der Excellence und Special Awards — wurden schon im Vorfeld bekanntgegeben und sind im unten folgenden Text genannt und erläutert.

Im Auftrag der IBC sichten und prämieren mehrere Jurys die Einreichungen verschiedener Kategorien für die jährlichen IBC-Awards.

Bei der Veranstaltung werden dann auch die Innovation Awards übergeben. Sie wurden von einer Jury bestehend aus Vijaya Cherian, Carolyn Giardina, Heather McLean, Michael Short und Christine Gebhard, Mitgründerin und Managing Editor von film-tv-video.de, beurteilt und ausgewählt.

International Honour for Excellence Award

Der IBC2023 International Honour for Excellence (IHFE) Award, die prestigeträchtigste Auszeichnung der IBC, geht an die Warner Bros. Motion Picture Group anlässlich des 100. Jahrestages ihrer Gründung durch Albert, Sam und Jack Warner. Der IHFE gehört zu einer Reihe von IBC-Sonderpreisen, mit denen die besten Innovationen und Veränderungen in der Medien- und Unterhaltungsbranche gewürdigt werden. Der Preis wird im Rahmen der IBC-Innovationspreisverleihung am Sonntag, den 17. September um 18.00 Uhr MESZ in der Premier Lounge der IBC verliehen.

Die Warner Bros. Motion Picture Group, die von der IHFE geehrt wird, verkörpert aus Sicht der Jury die Fähigkeit, sich kontinuierlich an Veränderungen im Medien- und Unterhaltungsmarkt anzupassen. Das Unternehmen begann als Pionier im Bereich Kino und hat sich seitdem zu einem führenden Unternehmen in allen Bereichen der Unterhaltungsindustrie entwickelt – von Spielfilm, Fernsehen und Direct-to-Consumer-Produktion bis hin zu Animation, Comics, Videospielen, Verbraucherprodukten, themenbezogener Unterhaltung, Studiotouren und Markenlizenzen. Die riesige Bibliothek von Warner Bros., eine der renommiertesten und wertvollsten der Welt, umfasst mehr als 145.000 Stunden Programm. Das Studio beherbergt auch eines der vielfältigsten Portfolios an beliebten Franchises der Welt, darunter Looney Tunes, Wizarding World, DC, Friends, Game of Thrones, Hanna-Barbera und viele mehr.

»Die Warner Bros. Motion Picture Group ist seit ihrer Gründung vor 100 Jahren eine führende kreative Kraft in der Medien- und Unterhaltungsbranche und bleibt ein Vorreiter der Branche«, sagte Crimp. »Die Arbeit von Warner Bros. hatte im letzten Jahrhundert einen tiefgreifenden Einfluss auf unsere Industrie und Gesellschaft und tut dies auch heute noch, indem sie unsere Kultur und unser Verständnis der Welt um uns herum durch ihre Filme, Fernsehprogramme und andere Produktionen prägt.«

Michael De Luca und Pam Abdy, Co-Vorsitzende und CEOs der Warner Bros. Motion Picture Group, erklärten in einer Stellungnahme: »Wir freuen uns, im 100. Jahr des Bestehens des Studios den International Honour for Excellence Award der IBC entgegenzunehmen. Warner Bros. war aufgrund seines Engagements für innovatives Storytelling schon immer führend in der Branche, und wir wollen dieses Erbe nur fortsetzen. Der Erfolg von ‚Barbie‘ ist ein fantastisches Beispiel dafür, denn es ist nicht nur eine großartige Geschichte, sondern sie bedeutet den Menschen etwas und hat Auswirkungen auf Gesellschaften und Kulturen weltweit. Wir freuen uns auf weitere hundert Jahre erstklassiger Filme, erzählt von unglaublichen Geschichtenerzählern, die unzählige Geschichten erschaffen haben, die ein ganzes Jahrhundert inspiriert haben, sowie auf eine neue Generation von Visionären, die Warner Bros. zu neuen Höhen führen werden.«

Special Award for Innovation

Der deutsche DVB-I Pilot ist Gewinner des Sonderpreises für Innovation 2023. Dabei handelt es sich um eine Initiative, die verschiedene Interessengruppen aus der deutschen Medienbranche zusammenbringt, darunter Rundfunkanstalten, Gerätehersteller, Softwareanbieter und Forschungseinrichtungen. Das Projekt zielt darauf ab, den DVB-I-Standard weiterzuentwickeln, um die kontinuierliche Nutzung linearer Fernsehprogramme zu ermöglichen.

Zu den beteiligten Organisationen gehörten: ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland), Bayerische Medien Technik GmbH, Dolby Laboratories, DVB Project, European Broadcasting Union, Fraunhofer FOKUS, LG, Media Broadcast, MIT-xperts, ProSiebenSat.1 Media, OnScreen Publishing, Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), RTL Deutschland, SES, Sofia Digital, Sony Corporation, Tara Systems, TP Vision, Vestel, WDR (Westdeutscher Rundfunk) und ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen).

Best Technical Paper

Für eine weitere Auszeichnung, die im Rahmen der Innovationspreisverleihung vergeben wird, haben Experten des IBC Technical Papers Committee und des Institution of Engineering and Technology (IET) das Papier ausgewählt.

Mark Waddell, Ian Wagdin, David Butler (BBC), Sam Yoffe, Kenny Barlee, Douglas Allan, Malcolm Brew und Robert Stewart (University of Strathclyde und Neutral Wireless) erhalten den Preis für das beste technische Papier für ihre Arbeit über die Einrichtung eines eigenständigen, nicht-öffentlichen 5G-Netzes bei der Krönung von König Charles III. Der Ausschuss und das IET waren der Meinung, dass der Beitrag außergewöhnlich gut geschrieben und für die Medienbranche von großer Bedeutung ist und wertvolle technische Erkenntnisse vermittelt. Auch die anderen diesjährigen Fachbeiträge werden auf der Konferenz vorgestellt.

Social Impact Awards

Im Rahmen ihres Social Impact Awards-Programms hat die IBC einen neuen Sonderpreis ins Leben gerufen: den 2023 Changemaker Award. Preisträger ist der Eurovision Song Contest für seinen Beitrag zu Gesellschaft und Kultur – eine Auszeichnung für eine Marke, die in großem Maßstab relevant bleibt. Die IBC wird Martin Österdahl, den Executive Supervisor der Europäischen Rundfunkunion (EBU) für den Eurovision Song Contest, auf der Bühne des Changemakers-Programms begrüßen, um den Preis entgegenzunehmen und über das Live-Übertragungsereignis zu sprechen. Der Eurovision Song Contest 2023, der von der BBC und der EBU im Auftrag der ukrainischen UA:PBC organisiert wurde, wurde auf fünf Kontinenten verfolgt. 162 Millionen Zuschauer verfolgten den Wettbewerb während der drei Live-Shows.

Special Award for Social Impact

Women in Streaming Media Mentorship Programme, eine Organisation, die in den vergangenen fünf Jahren von 50 auf 1.200 Mitglieder angewachsen ist und eine bedeutende Präsenz in der Branche aufgebaut hat, erhält den Social-Impact-Preis der IBC. Ihr kostenloses, sechsmonatiges Mentorenprogramm hat dazu beigetragen, dass sechs Sitze im Vorstand und elf C-Suite-Positionen besetzt werden konnten, neben fünfundvierzig Beförderungen und Stellenbesetzungen.