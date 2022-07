Shortlist IBC Awards 2022

Die IBC hat die Shortlist für die prestigeträchtigen Innovation und Social Impact Awards 2022 bekannt gegeben.

Mit den IBC Innovation Awards werden kollaborative Bemühungen bei der Entwicklung neuer Lösungen für reale Herausforderungen belohnt; die IBC Social Impact Awards würdigen neue Anstrengungen in den Bereichen Gleichberechtigung, Vielfalt, Umweltbelange und soziales Engagement. Alle Gewinner werden am Montag, dem 5. September, um 16.00 Uhr BST in einer erstmals digital durchgeführten Online-Präsentation bekannt gegeben, und die Trophäen werden am Sonntagabend, dem 11. September, bei einem speziellen Networking-Event vor Ort auf der IBC überreicht.

Dick Hobbs, Executive Producer der IBC Awards und Vorsitzender der Innovationspreis-Jury, sagt: »Die IBC Awards zeigen das Beste, was unsere Branche erreichen kann, und verweisen immer auf die aktuellen Höhepunkte, wo Technologie und Kreativität auf die Erwartungen des Publikums und globale Anliegen treffen. Bei den diesjährigen Innovation Awards sind viele wirklich ansprechende Augmented-Reality-Produktionen zu sehen, und die Social Impact Awards zeigen, dass die Branche zusammenkommt, um eine gerechtere und stabilere Welt zu schaffen – und eine Welt, in der die Medienbranche weiterhin eine Schlüsselrolle spielen kann.«

Die Innovation Awards werden in drei Kategorien vergeben:

Finalisten Content Creation

Expo Dubai und ihr realitätsübergreifendes Xplorer -Erlebnis für reale und virtuelle Besucher

und ihr realitätsübergreifendes -Erlebnis für reale und virtuelle Besucher Green Planet AR , eine immersive Erfahrung in die unglaubliche Welt der Pflanzen

, eine immersive Erfahrung in die unglaubliche Welt der Pflanzen Alter Ego, ein Fox-Gesangswettbewerb, bei dem die Teilnehmer alle live als Avatare auftreten

Finalisten Content Distribution

Oracle Red Bull Racing und sein Fan-Engagement bei der Vorstellung seines Formel-1-Autos 2022

und sein Fan-Engagement bei der Vorstellung seines Formel-1-Autos 2022 Imperial War Museum , das neue Wege gefunden hat, um die Millionen von Objekten in seiner Sammlung für alle zugänglich zu machen

, das neue Wege gefunden hat, um die Millionen von Objekten in seiner Sammlung für alle zugänglich zu machen SuperSport in Südafrika, das den Schulsport einem breiteren Publikum zugänglich macht, die Beteiligung erhöht und Talente fördert

Finalisten Content Everywhere

BT Sport , das 5G nutzt, um datengesteuerte Grafiken zu Live-Aktionen bei der Veranstaltung hinzuzufügen

, das 5G nutzt, um datengesteuerte Grafiken zu Live-Aktionen bei der Veranstaltung hinzuzufügen PGA TOUR AR , das den Fans durch eine Augmented-Reality-App, die nahezu in Echtzeit funktioniert, ein intensives und fesselndes Erlebnis bietet

, das den Fans durch eine Augmented-Reality-App, die nahezu in Echtzeit funktioniert, ein intensives und fesselndes Erlebnis bietet Sky Sports, das den Cricket-Wettbewerb »The Hundred« mit Avataren der Spitzenspieler auf ein neues Level hebt

Mit den Social Impact Awards hat die IBC 2019 weitere Auszeichnungen eingeführt. Vorsitzende der Jury hierfür ist Ade Rawcliffe. »Wir waren überwältigt von der Fülle und Qualität der diesjährigen Beiträge – herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an alle, die teilgenommen haben«, sagt sie.

»Die Qualität der Finalisten aus aller Welt zeigt, wie wichtig die soziale Wirkung für viele Unternehmen und Kreativfirmen ist«, erklärte Rawcliffe. »Es ist nicht mehr nur ein ’nice to have‘, sondern ein wesentlicher Bestandteil jeder Unternehmensstrategie. Angesichts der Plattform, die wir in den Medien haben, liegt es in unserer Verantwortung, den gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben, eine gerechtere und integrativere Gesellschaft zu schaffen und nachhaltige Verhaltensweisen zu fördern.«

Auch bei den Social Impact Awards gibt es drei Kategorien:

Finalisten Social Impact

Paramount für seine mutige Haltung zur Förderung von LGBTQ+-Rechten bei der Ausrichtung der MTV EMAs 2021 in Ungarn

für seine mutige Haltung zur Förderung von LGBTQ+-Rechten bei der Ausrichtung der MTV EMAs 2021 in Ungarn Ethekwini Filmmakers Association, die neue kreative Talente in KwaZulu-Natal und ganz Südafrika fördert

Finalisten Diversity und Inklusion

Learning to Sign Together , das EQ4ALL-Projekt zur Unterstützung gehörloser Kinder, die in hörenden Familien geboren wurden

, das EQ4ALL-Projekt zur Unterstützung gehörloser Kinder, die in hörenden Familien geboren wurden Break the Codes , eine belgische Initiative, die sich mit den Herausforderungen befasst, denen sich Frauen gegenübersehen, wenn sie sich im Technologiesektor durchsetzen wollen

, eine belgische Initiative, die sich mit den Herausforderungen befasst, denen sich Frauen gegenübersehen, wenn sie sich im Technologiesektor durchsetzen wollen Rise Up Academy , ein Projekt, das junge Menschen über die Möglichkeiten der Medientechnologie inspirieren, aufklären und informieren soll

, ein Projekt, das junge Menschen über die Möglichkeiten der Medientechnologie inspirieren, aufklären und informieren soll RAMPD, die Vereinigung für Recording Artists und Music Professionals mit Behinderungen

Finalisten für Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekte

Sky Sports für »Game Zero«, ein Fußballspiel der Premier League mit vollständiger Fernsehberichterstattung und einer Netto-Null-Emission

für »Game Zero«, ein Fußballspiel der Premier League mit vollständiger Fernsehberichterstattung und einer Netto-Null-Emission WaterBear , unterstützt von Nikon, eine interaktive Streaming-Plattform, die sich der Zukunft des Planeten widmet

, unterstützt von Nikon, eine interaktive Streaming-Plattform, die sich der Zukunft des Planeten widmet SmartFM, eine Entwicklung in der Transmitter-Technologie, die den Stromverbrauch und den CO2-Ausstoß um 40 % reduziert

»Die IBC Awards sind ein integraler Bestandteil der gesamten IBC und spiegeln die Möglichkeiten wider, die sich kreativen, geschäftlichen und technischen Teams bieten, um zusammenzukommen und herauszufinden, wie sie Spitzenleistungen erbringen können«, sagt Hobbs. »In diesem Jahr haben wir in all diesen Kategorien beeindruckende Finalisten, und ich freue mich darauf, ihnen im September in Amsterdam persönlich zu gratulieren.«

Das IBC-Preisprogramm umfasst auch die Auszeichnung des besten Fachbeitrags auf der Konferenz, Preise für das beste Standdesign auf der Ausstellung und weitere Auszeichnungen. Der prestigeträchtigste Preis ist die IBC International Honour for Excellence, die einer Person oder Organisation verliehen wird, die über einen längeren Zeitraum hinweg einen herausragenden Einfluss ausgeübt hat. Zu den bisherigen Preisträgern des International Honour for Excellence zählen Sir David Attenborough, die Filmregisseure Ang Lee und Peter Jackson sowie die Erfinderin der Sesamstraße Joan Ganz Cooney.