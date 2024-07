Shortlist der IBC Innovation Awards

Zu den Finalisten in fünf Kategorien gehören weltweit führende Sport- und Medienorganisationen wie die NFL, NBCUniversal, La Liga, Disney Star und Olympic Broadcasting Services.

Die IBC hat die Finalisten für die diesjährigen IBC Innovation Awards bekannt gegeben, die auf der IBC2024 im RAI Amsterdam vom 13. bis 16. September verliehen werden. Mit den IBC Innovation Awards werden kollaborative Initiativen gewürdigt und ausgezeichnet, die zu bahnbrechenden Lösungen für die Herausforderungen der Medien-, Unterhaltungs- und Technologiebranche führen. Die diesjährigen Awards vereinen die IBC-Innovations- und Social-Impact-Awards unter einem Dach, um eine einheitliche Feier für die Fortschritte der Branche zu schaffen, wobei jetzt fünf Kategorien bewertet werden: Content Creation, Content Distribution, Content Everywhere, Social Impact und Environment & Sustainability.

Christine Gebhard von film-tv-video.de durfte in diesem Jahr erneut Teil der Jury sein.

In einem Jahr, das von großen Sportereignissen wie den Olympischen Sommerspielen und der UEFA-Fußball-Europameisterschaft dominiert wurde, spiegeln die diesjährigen Finalisten die Kraft des Sports als Innovationsmotor wider: In vier der fünf Kategorien wurde mindestens ein Beitrag aus diesem Bereich in die engere Wahl gezogen. Insgesamt unterstreicht die breite Palette von Beiträgen aus allen Teilen der Welt den wahrhaft internationalen Charakter der IBC.

»Die diesjährigen Einreichungen haben wieder einmal die globale Reichweite und Attraktivität der IBC-Innovationspreise unter Beweis gestellt, denn es wurden Projekte von höchster Qualität aus sechs Kontinenten eingereicht«, so Fergal Ringrose, Vorsitzender der Jury der IBC-Innovationspreise 2024. „Die sich ständig weiterentwickelnden Übermittlungsmethoden und Konsumgewohnheiten des Publikums verlangen von den Produzenten von Inhalten rund um den Globus dynamische Innovationen, um im modernen Ökosystem der Medien- und Unterhaltungstechnologie relevant und wettbewerbsfähig zu bleiben. Ich möchte unserer Jury herzlich für ihren Fleiß und ihre Anpassungsfähigkeit danken, mit der wir in diesem Jahr unsere drei Inhaltskategorien mit den Kategorien Umwelt & Nachhaltigkeit und Social Impact für unsere neu gestalteten IBC Innovation Awards zusammengeführt haben.«

Die Preisverleihung 2024 findet am Sonntag, den 15. September um 18.00 Uhr MEZ im Auditoriumskomplex der RAI statt und wird von der Moderatorin und ehemaligen Nachrichtensprecherin Sasha Qadri moderiert.

Die Finalisten

Zu den diesjährigen Finalisten in der Kategorie Content Creation gehören:

Die National Football League (USA), ESPN, Disney/Pixar und Beyond Sports für die erste vollständig animierte NFL-Alternativsendung in Echtzeit, die im Toy Story-Universum spielt.

für die erste vollständig animierte NFL-Alternativsendung in Echtzeit, die im Toy Story-Universum spielt. Olympic Broadcasting Services und Partner für die Produktion von Live-Übertragungen mit mehr als 200 Smartphones, die Videos für die Eröffnungsfeier in Paris 2024 und ein seegestütztes 5G-Netzwerk für die Segelwettbewerbe in Marseille lieferten.

und Partner für die Produktion von Live-Übertragungen mit mehr als 200 Smartphones, die Videos für die Eröffnungsfeier in Paris 2024 und ein seegestütztes 5G-Netzwerk für die Segelwettbewerbe in Marseille lieferten. Aspire für die Zusammenarbeit mit Vislink und FocalPoint VR bei der Entwicklung einer drahtlosen Virtual-Reality-Lösung über RF für die erste Saison der Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) von Aspire.

Zu den Finalisten im Bereich Content Distribution gehören folgende Unternehmen

Claro für die Entwicklung eines neuen Konzepts für Pay-TV in Brasilien , das Streaming-Kanäle und Anwendungen integriert und den Verbrauchern ein umfassendes Pay-TV-Angebot bietet.

für die Entwicklung eines neuen , das Streaming-Kanäle und Anwendungen integriert und den Verbrauchern ein umfassendes Pay-TV-Angebot bietet. NBCUniversal Operations and Technology für sein bahnbrechendes Projekt zur Umgestaltung der Art und Weise, wie seine Fernsehkanäle den Verbrauchern weltweit zur Verfügung gestellt werden.

für sein bahnbrechendes Projekt zur Umgestaltung der Art und Weise, wie seine Fernsehkanäle den Verbrauchern weltweit zur Verfügung gestellt werden. Die National Hockey League (Kanada und USA) in Partnerschaft mit Verizon, AWS, Zixi, Vizrt und Evertz für die Entwicklung eines 5G- und Edge-Compute-Frameworks für die Zusammenstellung, Steuerung und Bereitstellung von Live-Übertragungen.

Die Content Everywhere-Finalisten sind:

LaLiga für die Zusammenarbeit mit Play Anywhere und Ease Live, um echte Fan-Interaktivität für sich selbst und seine weltweiten Broadcast- und Streaming-Partner zu ermöglichen.

für die Zusammenarbeit mit Play Anywhere und Ease Live, um echte Fan-Interaktivität für sich selbst und seine weltweiten Broadcast- und Streaming-Partner zu ermöglichen. Red Bull Media House für die Kombination von Echtzeit-GPS-Tracking, Datenmanagement und fortschrittlicher Visualisierung, um das Zuschauererlebnis bei Live-Übertragungen, Web-Widgets und der mobilen AR-App zu verbessern.

für die Kombination von Echtzeit-GPS-Tracking, Datenmanagement und fortschrittlicher Visualisierung, um das Zuschauererlebnis bei Live-Übertragungen, Web-Widgets und der mobilen AR-App zu verbessern. Franceinfo (France Télévisions) für die Zusammenarbeit mit PimpMyCompany bei der Zusammenführung von Text-, Audio-, Video- und Fotonachrichten von verschiedenen Plattformen und deren Live-Übertragung auf Sendung.

Die Social Impact-Finalisten sind:

Disney Star, Star Sports für die Zusammenarbeit mit India Signing Hands, um Cricket zu fast 67 Millionen hörgeschädigten und 34 Millionen sehbehinderten Fans zu bringen, die die IPL 2024 verfolgen.

für die Zusammenarbeit mit India Signing Hands, um Cricket zu fast 67 Millionen hörgeschädigten und 34 Millionen sehbehinderten Fans zu bringen, die die IPL 2024 verfolgen. CultureQ für eine neue Technologieplattform, die von dem in indigenem Besitz befindlichen Technologieunternehmen Kiwa Digital entwickelt wurde und es indigenen Völkern auf der ganzen Welt ermöglicht, ihre Sprache und Kultur in großem Umfang wiederzubeleben und dabei ihre Souveränität zu wahren.

für eine neue Technologieplattform, die von dem in indigenem Besitz befindlichen Technologieunternehmen Kiwa Digital entwickelt wurde und es indigenen Völkern auf der ganzen Welt ermöglicht, ihre Sprache und Kultur in großem Umfang wiederzubeleben und dabei ihre Souveränität zu wahren. Sesame Workshop für sein Watch Play Learn Distribution Hub, das es Regierungsbehörden und Hilfsorganisationen ermöglicht, Videos für Kinder in Krisensituationen anzusehen und anzufordern.

Die Finalisten im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit sind:

France Télévisions für die Reduzierung der CO2-Emissionen um 300 Tonnen durch eine bahnbrechende 100%ige Glas-zu-Glas-Cloud-Produktion und ein privates 5G-Netzwerk.

für die Reduzierung der CO2-Emissionen um 300 Tonnen durch eine bahnbrechende 100%ige Glas-zu-Glas-Cloud-Produktion und ein privates 5G-Netzwerk. GreeningofStreaming für das Eingehen auf die wachsenden Bedenken der Branche hinsichtlich der Energieauswirkungen des Streaming-Sektors, mit internationaler Reichweite und über 30 Mitgliedsorganisationen.

für das Eingehen auf die wachsenden Bedenken der Branche hinsichtlich der Energieauswirkungen des Streaming-Sektors, mit internationaler Reichweite und über 30 Mitgliedsorganisationen. Anton/Bauer für Salt-E Dog, das sich die Kraft der Natriumchemie zunutze macht, um nachhaltige Fernsehproduktionsverfahren zu ermöglichen.

Im Rahmen der Innovationspreisverleihung wird auch der IBC International Honour for Excellence verliehen, der an eine Person oder eine Organisation geht, die einen herausragenden Einfluss auf die Branche ausgeübt hat, sowie der Preis für den besten technischen Beitrag. Alle Beiträge werden auf der IBC-Konferenz 2024 präsentiert, die vom 13. bis 15. September im Auditoriumskomplex der RAI stattfindet.