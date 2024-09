IBC-Awards vergeben

Die IBC2024 hat die Gewinner der IBC Innovation Awards bekannt gegeben.

Die IBC2024 hat die Gewinner der prestigeträchtigen IBC Innovation Awards bekannt gegeben, mit denen die besondere Arbeit von Organisationen ausgezeichnet wird, die die Medien-, Unterhaltungs- und Technologielandschaft verändern.

Christine Gebhard aus der Redaktion film-tv-video.de durfte in diesem Jahr erneut Teil der Jury sein.

Bei der diesjährigen Preisverleihung wurden die IBC-Preise für Innovation und Social Impact unter einem Dach vereint, um die Fortschritte der Branche in fünf Kategorien zu würdigen: Content Creation, Content Distribution, Content Everywhere, Social Impact und Environment & Sustainability.

Der Sport erwies sich im Jahr 2024, als große Sportereignisse wie die Olympischen Sommerspiele und die Fußball-Europameisterschaft dominierende Medienereignisse waren, als wichtiger Innovationstreiber: Vier der fünf Preisträger wurden für Arbeiten im Zusammenhang mit der Sportberichterstattung ausgezeichnet.

»Die Anerkennung und Förderung von Brancheninnovationen auf allen Ebenen ist ein zentrales Anliegen der IBC, und diese Auszeichnungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Würdigung und Förderung wirklich bahnbrechender Arbeiten«, sagte Michael Crimp, Chief Executive Officer der IBC. »Die diesjährigen erweiterten Auszeichnungen zeigen, dass es viele Bereiche gibt, in denen die Mediengemeinschaft zusammenarbeitet, um uns in neue, aufregende Richtungen zu führen. Ich gratuliere den diesjährigen Gewinnern dazu, dass sie die Zusammenarbeit, den Einfallsreichtum und die Entschlossenheit unter Beweis gestellt haben, die notwendig sind, um unsere Branche wirklich zu beeinflussen.«

Die Gewinner in den fünf IBC-Innovationspreis-Kategorien sind:

Content Creation: Olympic Broadcasting Services und Partner für die Produktion von Live-Übertragungen mit mehr als 200 Smartphones, die Videos für die Eröffnungszeremonie in Paris 2024 beisteuerten, und ein 5G-Netzwerk für die Segelwettbewerbe in Marseille.

Content Distribution: Die National Hockey League, in Partnerschaft mit Verizon, AWS, Zixi, Vizrt und Evertz, für die Erstellung eines 5G- und Edge-Compute-Frameworks für die Zusammenstellung, Steuerung und Bereitstellung von Live-Übertragungen.

Content Everywhere: LaLiga für die Zusammenarbeit mit Play Anywhere und Ease Live, um echte Fan-Interaktivität für sich selbst und seine weltweiten Broadcast- und Streaming-Partner zu ermöglichen.

Social Impact: Sesame Workshop für seinen Watch Play Learn Distribution Hub, der es Regierungsbehörden und Hilfsorganisationen ermöglicht, Videos für Kinder in Krisensituationen anzusehen und anzufordern.

Environment & Sustainability Award Winner: France Télévisions für die Verringerung der CO2-Emissionen um 300 Tonnen durch eine bahnbrechende 100%ige Glas-zu-Glas-Cloud-Produktion und ein privates 5G-Netzwerk, das rund um die Uhr über den olympischen Fackellauf für Paris 2024 berichtet.

Ebenfalls im Rahmen der 2024 Innovation Awards wurde der diesjährige IBC International Honour for Excellence (IHFE) – der im August angekündigt wurde – offiziell an den ukrainischen Videojournalisten und Filmemacher Mstyslav Chernov verliehen. Chernov führte Regie bei 20 Days In Mariupol, dem mehrfach preisgekrönten Dokumentarfilm über die Belagerung der Stadt durch die russischen Streitkräfte im Jahr 2022, als er und sein Team von Associated Press (AP) zu den letzten Journalisten vor Ort gehörten. Zuvor berichtete er über Konflikte im Irak, in Syrien und Berg-Karabach (in Aserbaidschan) sowie über die Rückkehr der Taliban nach Afghanistan nach dem Abzug der USA.

Der Preis für das beste technische Papier, eine weitere im Voraus angekündigte Auszeichnung, die bei den Innovationspreisen verliehen wird, ging an Joshua Maraval, Nicolas Ramin und Lu Zhang für ihren Beitrag Advancements in Radiance Field Techniques for Volumetric Video Generation: Ein technischer Überblick. Die Autoren, die vom Institut de Recherche Technologique und dem Institut d’Electronique et des Technologies du numéRique stammen, suchten nach einer effizienten Lösung für das komplexe Problem der Erfassung und Wiedergabe von volumetrischen Videos für dreidimensionale VR-Erlebnisse.