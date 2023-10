Volles Haus: Blackmagic Herbst Roadshow

Blackmagic Design machte in der Bavaria Filmstadt mit seiner Herbst-Roadshow Station und freute sich über ein volles Haus.

Schon zu Beginn der Veranstaltung waren zahlreiche Besucherinnen und Besucher gekommen, um sich neue Produkte anzusehen und in den Workshops mehr über interessante Branchenthemen zu erfahren.

Im Ausstellungsprogramm gab es ein kleines Set, das es ermöglichte, die neuen Blackmagic-Kameras direkt auszuprobieren.

An zahlreichen Ständen im Ausstellungsbereich präsentierten verschiedene Blackmagic-Händler etliche Produkte des australischen Herstellers, darunter Teltec/Videocation, DVE AS, Mediatec, Magic Multi Media und AV Marcotec. Natürlich war auch Distributor New Media AV vor Ort.

Im Workshop »Live-Produktionskameras« zeigte Blackmagic Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Blackmagic Live-Produktionskameras. Anhand ausgewählter SDI-, SMPTE-Glasfaser- und 10G-Ethernet-Workflows konnten die Besucherinnen und Besucher herausfinden, welche Kamera sich für ihre Projekt am ehesten eignet.

Der Workshop »Atem Television Studio Workflow« erläuterte, welche zentralen Elemente man braucht, um mit Atem Television Studio Mischern einen Live-Produktions-Workflows einzurichten.

DaVinci Resolve ist eine vollumfängliche Postproduktionssoftware, mit der alle Mitwirkenden gleichzeitig am selben Projekt arbeiten können.

Blackmagic Design zeigte in einem Workshop, wie Cutter, Coloristen, VFX-Artists und Toningenieure mit DaVinci Resolve und Blackmagic Cloud von überall auf der Welt simultan die Zusammenarbeit meistern.

Der Workshop „»Digitale Filmproduktion der nächsten Generation« ging auf die Blackmagic Cinema Camera 6K ein (IBC-Video), behandelte aber auch die neue Blackmagic Camera App fürs iPhone (IBC-Video).