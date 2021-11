Blackmagic und andere sagen IBC-Teilnahme ab

War das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt? Heute früh gab Blackmagic Design bekannt, auf die Teilnahme an der IBC2021 zu verzichten. In einem Statement auf Twitter heißt es:

»Blackmagic Design wird aufgrund der niederländischen Lockdown-Maßnahmen nicht bei der IBC 2021 ausstellen. Wir sind enttäuscht, aber das Risiko und die Ungewissheit sind für uns zu groß, um auszustellen. Wir können es kaum erwarten, wieder auf Messen auszustellen, aber das wird noch ein wenig warten müssen.«

IBC Update. Blackmagic Design will not be exhibiting at IBC 2021 due to the Netherlands lockdown measures. We are disappointed but there is too much risk and uncertainty for us to exhibit. We really cannot wait to get back to shows but it’s going to have to wait a little longer.

— Blackmagic Design (@Blackmagic_News) November 19, 2021