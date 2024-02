BVK mit neuer Geschäftsführung

Der Politikwissenschaftler Dr. Benedikt Siebenlist folgt beim BVK auf Dr. Michael Neubauer.

Fast ein Vierteljahrhundert war Dr. Michael Neubauer als Geschäftsführer des Berufsverbandes Kinematografie tätig. Ende März übergibt er an Dr. Benedikt Siebenlist, der seit Oktober 2023 die BVK-Geschäftsstelle unterstützt. Am 31.03.2024 endet die sechsmonatige Übergangszeit, mit der die nahtlose Übergabe der Verantwortung gewährleistet wird.

Die Interessen der zahlreichen Berufe im Feld der Kinematografie – und seit fünf Jahren auch der Standfotografie – hat Michael Neubauer über 24 Jahre vertreten. Selbst Kameramann, hat er zusammen mit engagierten Vorständen und über zahlreiche Publikationen und Verhandlungserfolge für den Berufsstand eine große Reputation erreicht. Kinematografen sind in Deutschland heute als Miturheber am Filmwerk anerkannt – vor 20 Jahren noch kaum denkbar.

Zur Beteiligung der Kinematografen an Nutzungserlösen konnte der BVK durch engagierte Verhandlungen mehrere gemeinsame Vergütungsregeln abschließen. Im Rahmen der UrheberAllianz Film&Fernsehen wird sich Michael Neubauer weiter engagieren.

Dr. Benedikt Siebenlist, der neue Geschäftsführer des BVK, ist Politikwissenschaftler. Sein Forschungsschwerpunkt lag auf Verbänden, zudem bringt er praktische Berufserfahrung im Bereich der Kommunikations- und Verbandsarbeit mit. Seine akademische und berufliche Erfahrung kombiniert er mit seinem privaten Interesse an Film bzw. der Filmentstehung.

Benedikt Siebenlist kommt in einer turbulenten Zeit zum BVK: Das Jahr 2024 wird ein wirtschaftlich herausforderndes für die Kameraleute und das ganze Berufsfeld – aber auch die Setfotografie. Zudem gewinnt das Themenfeld Digitalisierung an Bedeutung. Einerseits verändert sich die berufliche Realität, andererseits ist Digitalisierung auch für den Verband selbst – etwa seine Organisation und Kommunikation – eine große Herausforderung. Vieles ist im Umbruch, doch eines bleib, betont der Verband: Der BVK steht auch zukünftig als starker Begleiter an der Seite seiner Mitglieder, ist ein zuverlässiger Gesprächs- und Verhandlungspartner in der Film- & TV-Branche und bietet ein ideales Kommunikationsforum für die Mitglieder und die an der Community interessierten Institutionen und Firmen.