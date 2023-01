Euro Cine Expo und BVK

Die Euro Cine Expo gibt die Zusammenarbeit mit dem BVK – Berufsverband Kinematografie – bekannt.

Die Partnerschaft mit dem BVK zielt darauf ab, die Sichtbarkeit zu erhöhen und den Bekanntheitsgrad zu steigern, wobei der BVK die Euro Cine Expo als nationale und internationale Fachmesse in Deutschland exklusiv unterstützt.

2022 begrüßte die Euro Cine Expo über 100 Aussteller und fast 2.000 Besucher aus der ganzen Welt und bot eine internationale Plattform für die Film-, Fernseh-, und Produktionsbranche, einschließlich eines Ausstellungs- und Seminarprogramms (Dossier). Die diesjährige Veranstaltung wird durch eine erweiterte Ausstellungsfläche und einen aktualisierten Hallenablauf, der das gesamte MotorWorld-Gelände nutzt, weiter aufgewertet.

Im Bundesverband Kinematografie (BVK) sind viele Kameraleute aus der deutschen Filmbranche organisiert: Der BVK vertritt mehr als 500 Mitglieder in verschiedenen Berufen des Filmschaffens und der Standfotografie am Set in berufspolitischen und urheberrechtlichen Fragen.

Die Euro Cine Expo 2023, die vom 30. Juni bis 1. Juli 2023 auf dem Motorworld-Gelände in München geplant ist, bietet der Filmbranche die Gelegenheit, ihre Marken zu präsentieren und sich persönlich zu vernetzen.

Claire Saunders, Euro Cine Expo Event Director, kommentiert: »Die Euro Cine Expo 2023 freut sich, diese Zusammenarbeit mit dem BVK bekannt zu geben, die unsere beiden Organisationen gegenseitig fördern und unterstützen wird. Wir freuen uns auf den Aufbau einer starken und positiven Partnerschaft, die das Profil der europäischen und globalen Film- und Fernsehindustrie schärfen wird.«

Dr. Michael Neubauer, BVK-Geschäftsführer, erklärt: »Der BVK freut sich über die Möglichkeit, gemeinsam mit den erfahrenen Veranstaltern der Euro Cine Expo seine internationalen Aktivitäten zu stärken und gleichzeitig eine neue Plattform für den fachlichen Austausch zu haben. Wir werden die Euro Cine Expo nutzen, um Fachleute noch stärker zu vernetzen und die Branche und das visuelle Schaffen weiterzuentwickeln.«