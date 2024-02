Atomos holt Peter Barber

Ab sofort fungiert Peter Barber als COO and Executive Board Director bei Atomos. Das ist Teil der Restrukturierung des australischen Unternehmens.

Mit Peter Barber gewinnt Atomos einen Manager mit 35-jähriger Erfahrung. In seiner Laufbahn war er u.a. einer der Mitgründer und Stratege der Kamera-Schmiede Blackmagic Design, wo er die Übernahme von sieben Firmen, darunter DaVinci, in acht Jahren verhandelte und leitete. Drei Jahre lang betreute er die Einführung von Final Cut Pro und anderen Videolösungen für Apple in der Region Asia-Pazifik.

»Ich freue mich sehr, eine Führungsrolle in einem börsennotierten Unternehmen zu übernehmen, mit all den zusätzlichen Ressourcen und Herausforderungen, die dies mit sich bringt«, so Barber. »Während eines Großteils meines Arbeitslebens habe ich Video-Workflows entwickelt und Tools zur Demokratisierung von Kreativen bereitgestellt, was auch sehr gut zu einem Unternehmen wie Atomos passt.«

Barber sagt über Atomos: »Obwohl die jüngste Geschichte des Unternehmens schwierig war, haben unsere Kunden die Marke aufgrund der Einzigartigkeit unserer Produkte und der wichtigen Rolle, die sie in professionellen Video-Workflows spielen, weiterhin unterstützt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit der Zeit, den richtigen Ressourcen, neu ausgerichteten Produktstrategien und der Wiederbelebung der Kern-DNA von Atomos mit der Rückkehr des Gründers Jeromy Young eine sehr solide Basis haben werden, um über den bisherigen Erfolg des Unternehmens hinaus zu wachsen. Da ich Jeromy seit fast 20 Jahren kenne, unter anderem durch unsere gemeinsame Arbeit bei Blackmagic Design, haben wir eine sehr ähnliche Sicht auf die Videobranche und die Richtung, in die sie sich entwickelt.«

Jeromy Young war zum Jahresanfang zu Atomos zurückgekehrt und hatte die Position des Geschäftsführers und CEO übernommen.

Die Ernennung von Barber ist Teil einer Umstrukturierung des Unternehmens und eines umfassenderen Rekapitalisierungsprozesses, einschließlich einer Rückkehr zur Börsennotierung, die dem Markt in den kommenden Wochen im Detail bekannt gegeben werden soll.