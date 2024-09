Riedel Networks holt SRT-Experten Justus Rogmann an Bord

Riedel Networks baut mit Justus Rogmann den Bereich der Echtzeitübertragung von Videoinhalten weiter aus.

Seit Januar 2024 ist Rogmann Teil der Media Division von Riedel Networks und bereichert als Spezialist im SRT-Bereich das Team mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem tiefen technischen Wissen.

»Wir sind sehr stolz darauf, einen in der Branche hoch angesehene Experten für Riedel Networks gewonnen zu haben. Mit seinem fundierten Fachwissen und seiner Rolle in der Open-Source-Community gilt Justus Rogmann als Experte für SRT-Anwendungen und -Implementierungen«, so Timo Koch, Chief Commercial Officer bei Riedel Networks. »Sein Know-how stellt für uns einen bedeutenden Vorteil dar, denn er trägt maßgeblich dazu bei, unsere SRT-basierten Lösungen weiter voranzutreiben und unseren Kunden einen optimalen Service zu bieten.«

Justus Rogmann bringt über 20 Jahre Erfahrung im Live-Streaming-Bereich in seine neue Position ein und gehört zu den maßgeblichen Gestaltern des SRT-Protokolls. Der Experte war über zwölf Jahre bei Haivision − Entwickler des SRT-Protokolls und Gründungsmitglied der SRT Alliance − tätig und hat im SRT-Entwicklerteam zum Fortschritt und der Verbesserung des Protokolls beigetragen. Dabei entwickelte er realitätsnahe Testverfahren, die es ermöglichten, neue Funktionen und Code-Optimierungen umfassend zu prüfen und das SRT-Protokoll robuster zu gestalten.

SRT ist ein Protokoll, das sich als Standard in der Broadcast- und Streaming Industrie etabliert hat. Es ermöglicht die sichere, zuverlässige und latenzarme Übertragung von Videodaten über volatile Netzwerke. Angesichts des stetig wachsenden Bedarfs an qualitativ hochwertigen Live-Übertragungen und Echtzeitkommunikation ist SRT unverzichtbar für eine exzellente Videoqualität und geringe Verzögerungen geworden. Mithilfe des Protokolls können Inhalte nahezu in Echtzeit verschlüsselt und ohne Qualitätsverlust über große Entfernungen hinweg übertragen werden. Dank der Verwendung von Fehlerkorrekturtechniken wie ARQ, FEC und redundanten Mehrfach-Pfaden gewährleistet SRT, dass alle Datenpakete auch bei Netzwerkproblemen zuverlässig und fehlerfrei empfangen werden.

»Ich freue mich sehr darüber, meine Expertise im SRT-Bereich bei Riedel Networks einzubringen und an der Weiterentwicklung unserer Lösungen mitzuwirken«, so Justus Rogmann. »Ab dem 13. September werde ich auf der diesjährigen IBC in Amsterdam dabei sein und gerne mehr über diese Entwicklungen berichten.«