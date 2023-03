Atomos Cloud Studio jetzt live

Cloud-basierte Tools von Atomos sollen Live-Videoproduktion und Remote-Collaboration erschwinglicher machen.

Atomos Cloud Studio umfasst eine ganze Suite cloud-basierter Videoproduktions-Tool.

Die Cloud-Tools funktionieren in Kombination mit allen Atomos-Produkten der Connect-Produktreihe aus netzwerkfähigen Monitor/Recorder-Einheiten von Atomos: Ninja V und Ninja V+ sowie Shogun Connect. Das schließt prinzipiell auch Zato Connect ein, allerdings können mit diesem Gerät nicht alle der cloud-basierten Tools von Atomos genutzt werden.

»Wir sehen dies als Ergänzung im Bereich Videoproduktion«, so Trevor Elbourne, CEO von Atomos. »Filmemacher und Produzenten von Videoinhalten können nun überall auf Atomos Cloud Studio zugreifen, um schneller als je zuvor zusammenzuarbeiten und ihre Arbeit zu teilen, eine ausgefeilte Live-Produktion zu erstellen oder Inhalte direkt von der Kamera auf die Plattform ihrer Wahl zu streamen.«

Dabei muss man sich als Anwender zunächst in der Atomos Cloud registrieren. Grundlegende C2C-Funktionalität zwischen drei Geräten und Live-Streaming auf eine der populärsten Social-Media-Plattformen in 720p-Proxy-Qualität können die Anwender kostenlos nutzen.

Wer mehr Geräte, mehr Qualität und mehr Funktionalität haben will, kann eines von vier kostenpflichtigen Abo-Paketen buchen. Dann wächst jeweils der Leistungsumfang der Cloud-Tools »Atomos Camera to Cloud« sowie »Atomos Stream«, und zusätzlich wird dann auch »Atomos Live Production« verfügbar.

»Atomos Live Production« steht dabei derzeit in einer voll funktionsfähigen Beta-Version zur Verfügung, so dass die dort eingebauten neuen Funktionen erkundet werden können. Damit sind laut Atomos drei Arten von Live-Production-Shows möglich. Eine Basic-Show eignet sich für einen Live-Webcast mit bis zu vier Kameras, die auf eine einzige Social-Media-Plattform gestreamt werden, ein einzelner Operator kann damit also eine Multikamera-Produktion auf YouTube live schneiden. Als »Standard-Show« definiert Atomos ein Funktionspaket, das mehr Audiofunktionen, einschließlich Intercom-Talkback, Übergänge und Bild-im-Bild einschließt — ein Beispiel dafür wäre etwa eine Schulsportveranstaltung oder ein Konzert. Die »Advanced-Show« bringt alle Funktionen von »Atomos Live Production« ins Spiel, darunter eine voll ausgestattete Video-Switcher-Funktionalität mit vier Eingängen, einem Sound-Mixer, Video-Übergangseffekten, Standbildern, animierten Grafiken, Tally-Steuerung für die Kameras und ein voll ausgestattetes Intercom-System.

Wer sich für das kleinste Abo-Paket entscheidet (monatlich 5 Euro), kann bis zu fünf Geräte registrieren, die dann alle in der Lage sind, 1080p-Proxy-Dateien für C2C und Streaming zu nutzen, außerdem gehört »Atomos Live Production« zum Leistungsumfang. Größere Abo-Pakte ergänzen dann die Möglichkeit, noch mehr Geräte zu registrieren, die Proxy-Qualität besser kontrollieren und steuern zu können, sowie den Umfang des Live-Show-Volumens zu erhöhen. Das größte Paket kostet 100 Euro pro Monat oder 1.000 Euro pro Jahr und umfasst dann 100 registrierte Geräte, benutzerdefinierte Bildqualität für Camera-to-Cloud und Live-Streaming, Pro-Kamera-App-Nutzung für 10 Benutzer und 100 monatliche Produktions-Credits für »Atomos Live Production«.

»Stellen Sie sich das Ganze wie einen Telefon-SIM-Tarif vor«, fügt Elbourne hinzu. »Man wählt den Tarif, der am besten zu den eigenen Bedürfnissen passt, und wenn man feststellt, dass man mehr Stunden für die Live-Produktion benötigt, kann man die Anzahl einfach erhöhen oder in ruhigeren Zeiten reduzieren. Es ist kostengünstig und völlig flexibel.«

Als vollwertige Quellen für die Atomos Cloud können Ninja V oder Ninja V+ mit Atomos-Connect-Modul oder ShogunConnect verwendet werden. Darüber hinaus kündigt Atomos auch eine Pro Camera iOS App an, eine leistungsstarke 4K-Videoaufnahme-App für Filmemacher, die das iPhone in eine alternative Live-Produktionsquelle verwandelt.

Die Programmausgabe kann an jede gängige Social-Media-Plattform oder an ein RTMP/S-Ziel geroutet werden — zusätzlich zu den Monitoring-Feeds, die an die Atomos Monitor Apple TV App gesendet werden.

»Atomos Capture to Cloud« bietet auch eine direkte Integration mit Adobe Camera to Cloud, powered by frame.io. Dies ist das Tor zu einer leistungsstarken, flexiblen und vor allem sofortigen Möglichkeit, Inhalte von einer Kamera mit entfernten Teammitgliedern zu teilen.