EVS holt Eigengewächse in die Leitung

Mit der Besetzung dreier Spitzenpositionen mit eigenen Mitarbeitern will EVS sein Leadership-Team stärken und die Ambitionen für ein profitables und nachhaltiges Wachstum unterstreichen.

Quentin Grutman wurde zum Chief Strategic Accounts Officer ernannt. Sein neues Team soll sich auf die strategischen Kunden konzentrieren. Seit 2020 hatte Quentin Grutman als Chief Customer Officer dazu beigetragen, EVS wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Seine Erfahrung und sein Engagement für die Kundenzufriedenheit sollen engere und langfristige Beziehungen zu wichtigen Kunden fördern.

Nicolas Bourdon avanciert vom Chief Marketing Officer zum Chief Commercial Officer und leitet nun das das weltweit aktive Sales- und Marketingteam. Zuvor hatte er neben dem Marketing auch das Produkt Management verantwortet und seit 2020 über die Stärkung der Präsenz der Marke EVS geholfen, das Unternehmen auf Wachstumskurs zu bringen.

Oscar Teran ist als Executive Vice President Markets & Solutions für das globale Produkt- und Lösungsportfolio, Marktinformationen, Geschäftsallianzen und Lerninitiativen zuständig. Als SVP SaaS Offering & Digital Channels war er zuvor an der digitalen Transformation und der Erweiterung der Marktreichweite von EVS beteiligt.

Die internen Beförderungen »unterstreichen unser Engagement, Talente aus den eigenen Reihen zu fördern und ihr Fachwissen zu nutzen, um unsere Wachstumsziele voranzutreiben«, so CEO Serge Van Herck. »Das verstärkte Führungsteam wird EVS in die Lage versetzen, seinem weltweiten Kundenstamm innovative Lösungen und hervorragenden Service zu bieten. Durch die Konzentration auf strategische Kundenbeziehungen, das Vorantreiben des globalen Vertriebs und Marketings sowie die Förderung von Produktinnovationen ist EVS gut positioniert, um seine Wachstumsziele zu erreichen und seine Führungsposition in der Live-Videoproduktionsbranche zu stärken.«