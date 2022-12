Riedel: High-Tech-Entwicklung in Wien

Wien ist immer eine Reise wert — und zieht alljährlich unzählige Touristen an. Aber auch für Unternehmen ist die Hauptstadt Österreichs attraktiv. Das liegt an der Lebensqualität der Stadt, die viele potenzielle Mitarbeiter überzeugt, aber nicht zuletzt auch an den Hochschulen der Stadt, wo viele talentierten Nachwuchskräfte gut ausgebildet werden.

Das Wuppertaler Unternehmen Riedel Communications ist ebenfalls in Wien vertreten, und zwar mit einem Engineering Development Hub. Das hat seine Ursprünge darin, dass Thomas Riedel im Jahr 2007 die Assets und auch die Entwickler eines Unternehmens namens MediorNet übernommen hatte. Daraus ist über die Jahre ein Team mit nunmehr rund 45 festen und freien Mitarbeitern entstanden.

Der Großteil der Belegschaft in Wien ist mit Entwicklungsaufgaben betraut, mit mehr oder weniger starkem Engineering-Fokus. Das Team kümmert sich schwerpunktmäßig um die Entwicklung der erfolgreichen Produkte MediorNet, einem Netzwerk-Backbone-Hub, und dem Intercom-System Bolero, die mittlerweile erheblich zum Umsatz des Unternehmens beitragen.

Im Engineering Development Hub gibt es ein Hardware-Team, das sich auf PCB-Layout und mechanisches Design spezialisiert hat, und ein Software-Team mit Expertise in Front- und Backend-Entwicklung, automatisierter Test-Software und FPGA-Programmierung.

Mit diesen Skills bringt das Team die richtigen Voraussetzungen mit, um Lösungen für Glasfaserübertragung, Videoverarbeitung und drahtlose Kommunikation zu entwickeln. Genau das sei es, was die Basis für die Riedel-Produktlinien Artist, Bolero und MediorNet bilde, so Riedel.

Ergänzt wird das Entwickler-Team in Wien von einem fünfköpfigen Vertriebsteam sowie von sogenannten System Consultants, die den Vertrieb ergänzen, indem sie Kunden bei der Umsetzung von deren Zielen beraten und unterstützen. Riedel betreibt in Wien außerdem noch eine Rental-Abteilung mit den Schwerpunkten Dry Hire und Top-up-Rental.

Vor Ort sprach film-tv-video.de mit Jürgen Diniz-Malleck und Gernot Butschek über die Geschichte und das Potenzial sowie Perspektiven des Wiener Entwicklungs-Hubs.

Jürgen Diniz-Malleck ist bei Riedel Sales Director für EMEA abgekürzt. Zuvor hatte er die Vertriebsverantwortung für Österreich und Osteuropa inne.

Gernot Butschek ist am Riedel-Standort in Wien für die Entwicklung zuständig. Er ist bereits seit 15 Jahren bei Riedel und entwickelte in den Anfängen mit einem vergleichsweise kleinen Team das Produkt MediorNet.







