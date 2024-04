Philip Vischer bei Second Reef

Philip Vischer wird VP Sales & Client Relations bei Second Reef.

»Wir freuen uns sehr, dass Philip Vischer sich unserer Crew anschließt, während wir die Segel auf unserer neuesten Reise setzen. In seiner neuen Funktion als Vice President of Sales & Client Relations wird er eng mit uns zusammenarbeiten, um unsere Marke aufzubauen, unsere Produkte auf den Markt zu bringen und unsere Geschichte zu erzählen.«

»Seine jahrelange Erfahrung in der Filmindustrie, sein unvergleichliches Wissen über die technischen Aspekte unserer Welt und sein umfangreiches Netzwerk sind eine starke und willkommene Ergänzung für Second Reef«, sagt James S. Bouchie, CEO und Co-Gründer von Second Reef.

Second Reef hat es sich zur Aufgabe gemacht, kreativen Künstlern zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Dabei richtet das Unternehmen seinen Fokus darauf, die besten optischen Lösungen und Dienstleistungen anzubieten, wobei man stets die Bedürfnisse der Kameraleute im Auge behalte, so Second Reef.

»Optische Hilfsmittel sind eines der wichtigsten kreativen Werkzeuge für Kameraleute, wenn sie Kunst schaffen. Wir arbeiten ständig hart daran, ihnen die interessantesten Objektive und optischen Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen«, betont Second Reef.

Das Unternehmen arbeitet eng mit IB/E Optics zusammen und tritt unter dem Namen IB/E Sales mit Herstellern, Resellern und Kunden in Kontakt. »Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach erstklassigen Objektiven, Adaptern oder Extendern sind, unser Status als globaler Partner von IB/E Optics sichert Ihnen einen unvergleichlichen Zugang zu deren gesamter Produktpalette.«

Weiter ist Second Reef exklusiver Vertriebspartner von Tribe-Produkten in Europa, Australien und Neuseeland. Die Blackwing-Objektive von Tribe sind für großformatige Kinofilme konzipiert und bieten Filmemachern vielseitige Objektivmöglichkeiten.

Mit Reef Tracer vertreibt das Unternehmen zudem ein Produkt, dass weltweites Tracking des eigenen Equipments erlaubt – gedacht ist es unter anderem für Filmfirmen, die weltweit tätig sind und Equipment versenden müssen.