Johannes Stehr bei Diversified

Der langjährige Branchenkenner Johannes Stehr soll das europäische Wachstum bei Diversified vorantreiben und die lokale Betreuung globaler Kunden verbessern.

Diversified gab die Ernennung von Johannes Stehr zum Vice President Enterprise – EMEA bekannt. Diese strategische Personalie unterstreicht das Engagement von Diversified, erstklassige Angebote für Unternehmen zu entwickeln und der wachsenden Nachfrage nach einheitlichen globalen Technologiestandards mit zuverlässigem, lokalem Support gerecht zu werden.

In dieser neu geschaffenen Position wird Johannes Stehr die Expansion von Diversified in den Bereichen Workplace und Media in ganz Europa leiten, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Deutschland liegen wird. Seine Ernennung ist ein wichtiger Schritt in der globalen Strategie von Diversified, die darauf abzielt, multinationale Unternehmen mit einem maßgeschneiderten Ansatz bei ihrem Einsatz und Support von modernen Technologien zu unterstützen.

»Da Unternehmen zunehmend nach standardisierten technischen Lösungen für ihre globale Präsenz suchen, benötigen sie auch fundierte lokale Expertise und Unterstützung«, sagte Will Hegan, Managing Director EMEA bei Diversified. »Johannes Stehr bringt eine hervorragende Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung genau dieser Mischung mit. Seine umfassende Erfahrung und seine regionalen Kenntnisse werden entscheidend dazu beitragen, unsere Wachstumsstrategie zu beschleunigen und den Wert, den wir unseren Unternehmenskunden weltweit bieten, zu steigern.«

Johannes Stehr kommt mit 23 Jahren Branchenerfahrung zu Diversified und war zuletzt als Geschäftsführer Deutschland bei der AVI-SPL Deutschland GmbH tätig.

In dieser Funktion baute er die deutsche Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe auf und aus und realisierte mit seinem Team erfolgreich Projekte für Unternehmen in den meisten Ländern Europas und der Schweiz. Dank dieser Erfahrung und seiner früheren Tätigkeit bei Crestron verfügt Johannes Stehr über ein umfangreiches lokales Netzwerk, ein tiefes Verständnis der lokalen Gegebenheiten und ein umfassendes Wissen über die regionalen Lieferketten.

»Die Möglichkeit, die EMEA-Kapazitäten von Diversified auf der Grundlage des bestehenden globalen Portfolios weiter auszubauen, ist sehr spannend«, sagt Johannes Stehr. »Diese Rolle ermöglicht es mir, etablierte Netzwerke zu nutzen, zu erweitern und gleichzeitig das Wachstum in einem Markt voranzutreiben, der für viele unserer globalen Kunden von entscheidender Bedeutung ist. Ich freue mich darauf, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden konsistente und hochwertige Lösungen anbieten zu können, die gleichermaßen den lokalen Nuancen in der vielfältigen europäischen Landschaft Rechnung tragen«.

Unternehmen müssen die Komplexität hybrider Arbeitsumgebungen und digitaler Prozesse bewältigen. Die erweiterte europäische Präsenz von Diversified unter der Leitung von Johannes Stehr soll den Kunden eine leistungsstarke Kombination aus globaler Größe und Leistungsfähigkeit mit lokaler Präsenz bieten.