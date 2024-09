Maximilian Breder COO bei Broadcast Solutions

Maximilian Breder wird Chief Operation Officer (COO) bei Broadcast Solutions. Er ist zuständig für die operative Leitung der Firmenzentrale.

Broadcast Solutions hat Maximilian Breder zum Chief Operation Officer (COO), zuständig für die operative Leitung der Firmenzentrale, ernannt. Breder bringt eine frische Perspektive, innovatives Denken und umfassende Erfahrung in die Position ein.

»Dank meines Onkels besuchte ich als Jugendlicher einen Open House bei Broadcast Solutions und hatte die Möglichkeit, in einem Übertragungswagen zu stehen«, erinnert sich Breder. »Damals wusste ich, dass das der Ort ist, an dem ich arbeiten möchte.«

Bereits während seiner Schulzeit sammelte er praktische Erfahrungen beim SWR in Mainz und bei Broadcast Solutions, wo er in den Bereichen von Buchhaltung bis hin zur Verkabelung tätig war. Dies führte ihn zu einem berufsintegrierten Studium in Zusammenarbeit mit der Hochschule Mainz, bei dem er vier Tage pro Woche in diversen Abteilungen von Broadcast Solutions arbeitete und zwei Tage an der Universität verbrachte – ein intensives Programm, das zu seinem Bachelor-Abschluss in der Betriebswirtschaftslehre führte, den er nun mit einem Master-Abschluss in Management ergänzt.

Nach seinem Vollzeit-Einstieg bei Broadcast Solutions sammelte er tiefgehende Erfahrungen nicht nur in den technischen und kaufmännischen Abteilungen des Unternehmens, sondern verinnerlichte auch dessen interne Unternehmenskultur. 2023 wurde er zum Referent der Geschäftsführung ernannt. In dieser Funktion entwickelte er globale strategische Projekte und setzte seine Ideen zur dezentralen Entscheidungsfindung in jedem operativen und administrativen Bereich des Unternehmens um. In der neuen Funktion als COO übernimmt er nun die Gesamtverantwortung für den operativen Bereich der Firmenzentrale von Broadcast Solutions.

»Broadcast Solutions wird sehr für die Qualität seiner Ingenieurleistungen und die ausgereiften Lösungen geschätzt«, sagt Breder. »Eine meiner Aufgaben sehe ich darin, die Unternehmenskultur zu stärken, sodass die Mitarbeitenden das Gefühl haben, gerne Teil dieses Unternehmens zu sein und jeder seinen Beitrag zu dessen Erfolg leistet.«

»Es ist entscheidend, dass jede Person im Unternehmen nicht nur ihre Rolle versteht, sondern auch die wirtschaftlichen Dynamiken, die unser Geschäft antreiben«, erklärt er. »Diese Herausforderung betrifft nicht nur die Effizienz, sondern auch die Nachhaltigkeit. Ich werde klare Strukturen schaffen und Prozesse verbessern, die es uns ermöglichen, effizienter und zielgerichteter zu arbeiten.«

»Ein Teil davon sind fünf klar definierte Unternehmenswerte: ‘Mit Leidenschaft dabei’, ‘Ein Team’, ‘Maßstäbe setzen’, ‘Mit Spaß bei der Sache’, ‘Respekt’«, sagt Breder. »Ein Teil meiner neuen Rolle ist es sicherzustellen, dass wir nach diesen gemeinsamen Werten leben und arbeiten, unser Business mit Leidenschaft betreiben und mit Respekt gegenüber allen handeln.«

»Ich bin mir auch bewusst, dass es heute eine echte Herausforderung ist, neue Talente für ein Technologieunternehmen, wie das unsere, zu finden«, fügt er hinzu. »Unsere Werte dienen nicht nur dazu, Rahmenbedingungen zu schaffen, worin jeder sein Bestes geben kann: Wir müssen auch kluge, engagierte neue Köpfe für unser Unternehmen gewinnen. Neben Partnerschaften mit Hochschulen in der Region gehen wir auch an lokale Gymnasien, um Studierenden und Schülerinnen und Schülern zu zeigen, wie spannend die Broadcast-Branche sein kann.«