Rico Weber bei Stagetec

Rico Weber unterstützt ab sofort als Sales Manager den Vertrieb bei Stagetec.

Rico Weber sagt über seinen Karriereschritt: »Seit Mitte 2021 gibt Stagetec wieder richtig Gas. Das Unternehmen hat sich neu positioniert und verbindet seine Kernkompetenz der absoluten Zuverlässigkeit mit neuen Anwendungen Richtung AV over IP und schafft damit richtig flexible Lösungen, die derzeit einzigartig am Markt sind. Unsere Kunden sind begeistert, wenn sie verstehen, dass bestehendes Equipment weiter eingesetzt werden kann und dabei der Sprung in die Zukunft Richtung IP gar nicht so kompliziert ist, wie oft gedacht wird.«

Rico Weber startete als Live-Tontechniker und war viele Jahre bei Solid State Logic (SSL) und danach für Salzbrenner Media im Vertrieb tätig.