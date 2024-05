Vergangene Woche feierte Riedel Networks die Eröffnung des Riedel Networks Media House in Köln-Lövenich.

Schon seit Beginn der Saison erfolgt bei Riedel Networks in Köln-Lövenich die Highlights Produktion der Uefa Champions League im Auftrag von Sunset+Vine im Riedel Networks Media House. Zu sehen ist das auf Amazon Prime Video. Nun war es soweit und das RN Media House hatte zur offiziellen Eröffnung gemeinsam mit seinen Partnern BMS Productions, Team KaPrese und Wige Solutions Freunde und Partner aus der Medienbranche eingeladen – darunter Vertreter von DFL, DYN Media, RTL, Sportcast, Sporttotal, WDR, ZDF und ZDF Digital. Erfreulich war auch die Anwesenheit des ehemaligen Profi-Fußballers Felix Kroos, der mittlerweile als Fußballexperte und Podcaster aktiv ist.

In entspannter Atmosphäre wurde die erfolgreiche Anwendung neuester technischer Trends im Bereich Streaming und Remote Production präsentiert. Dank Remote Production lassen sich audiovisuelle Inhalte von entfernten Standorten im Riedel Networks Media House so produzieren, dass sich Ü-Wagen und das gesamte Produktionsteam nicht mehr am Veranstaltungsort aufhalten müssen. So können Personalreisekosten und logistischer Aufwand reduziert werden, und die Produktion wird nachhaltiger. Auch Mitarbeitende profitieren, weil sie weniger reisen müssen. Die Standortwahl fiel auch aus diesem Grund auf den Medienstandort Köln mit seinen zahlreichen Produktionsfirmen.

Das Besondere am Riedel Networks Media House ist, dass die Video-, Streaming- und Intercom-Leistungen intern verwaltet werden. Produktionen im Riedel Networks Media House profitieren von umfangreichem Know-how und einem zuverlässigen und weltweit verknüpften Netzwerk. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Medien- und Veranstaltungsbranche weiß Riedel Networks, welch entscheidende Rolle eine einwandfreie Konnektivität bei Produktionsarbeiten von (Groß-) Veranstaltungen einnimmt. Zudem gibt es mit Justus Rogmann einen Experten im Team, der über fundierte Kenntnisse im Bereich Secure Reliable Transport (SRT) verfügt und ein führendes Organ der SRT Alliance ist, bei der neueste Technologien und Standards in der Echtzeitübertragung von Videoinhalten im Fokus stehen.

»Der Fokus am Kölner Standort liegt darauf, unser Netzwerk-Know-how mit einem Broadcast-Frontend für unsere Kunden weiter voranzutreiben«, ergänzt Christian Haberer, Senior Technical Manager bei Riedel Networks.