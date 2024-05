Sylvain Merle neuer CTO bei BCE

BCE kündigt Sylvain Merle als neuen Chief Technology Officer an. Er bringt umfassende Erfahrung in Technologie- und Medienführung mit.

Als CTO wird Sylvain für das Management und die Entwicklung der technologischen Aktivitäten von Broadcasting Centre Europe (BCE), einem Mitglied der RTL Group, verantwortlich sein. Er wird direkt an Christophe Goossens, CEO von BCE, berichten. Sylvain wird Mitglied der Geschäftsleitung, bestehend aus CEO Christophe Goossens, COO Frédéric Fiévez und CFO Daniel Felgueiras Da Cunha.

In seiner neuen Funktion wird Sylvain alle technischen Abteilungen von BCE leiten. Zu seinen Aufgaben gehören die Umsetzung einer Roadmap, die auf dem strategischen Rahmen von BCE basiert, sowie die Ausrichtung der Ressourcen an den Unternehmenszielen. In enger Zusammenarbeit mit dem COO soll er die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen vorantreiben und Lösungen zur Weiterentwicklung des Unternehmens implementieren, insbesondere im Media-as-a-Service-Ökosystem. Darüber hinaus wird er gemeinsam mit dem CEO strategische Initiativen entwickeln und mit technischen Ansprechpartnern innerhalb der RTL Group sowie mit externen Kunden zusammenarbeiten.

Christophe Goossens, CEO von BCE, sagt: »Ich freue mich, Sylvain Merle als unseren neuen CTO bei BCE begrüßen zu dürfen. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Technologie- und Medienumfeld wird Sylvain Merle unsere Technologieaktivitäten entscheidend vorantreiben. Seine strategische Vision und seine erfolgreiche, von Innovation geprägte Karriere passen perfekt zu den Zielen von BCE. Wir freuen uns auf Sylvains Unterstützung bei der Leitung unserer technischen Teams und der Umsetzung unserer strategischen Roadmap.«

Sylvain Merle, der neue CTO von BCE, sagt: »Die Konvergenz von Technologie und Medien bietet beispiellose Möglichkeiten, und ich freue mich darauf, den talentierten Teams von BCE beizutreten, um wegweisende Lösungen zu entwickeln. Durch die Integration fortschrittlicher digitaler Technologien werden wir darauf abzielen, die Bereitstellung von Inhalten zu optimieren. Mein Fokus wird darauf liegen, Innovationen zu nutzen, die BCE nicht nur an die Spitze der Branche stellen, sondern auch die Media-as-a-Service-Angebote bereichern. Es ist mir eine Ehre und Freude, eine zentrale Rolle in der Strategie von BCE zu übernehmen und gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern die Broadcastinglandschaft zu transformieren.«

Sylvain Merle bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Technologie- und Medienbranche mit, die er in Führungspositionen bei namhaften Unternehmen erworben hat. Herausragend war seine Rolle als Group Chief Technology Officer bei Orange / Globecast von Januar 2017 bis April 2024, wo er die Integration modernster Technologien leitete und die Entwicklung innovativer Lösungen für globale Mediendienste vorantrieb.

Davor war Sylvain von Juli 2013 bis Dezember 2016 als Chief Technology Officer bei beIN Sports / beIN Media Group tätig, wo er eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Premium-Diensten für hochkarätige Sportübertragungen spielte. Von Januar 2009 bis Juni 2013 war Sylvain als VP, Technical Operations & Broadcast Director France & Benelux bei Fox International Channels tätig, wo er den technischen Betrieb der Sender in ganz Europa überwachte.