Frédéric Fiévez neuer Chief Operating Officer bei BCE

Frédéric Fiévez steigt zum COO von BCE auf und übernimmt die Verantwortung für die Leitung von Betriebsabläufen und die Entwicklung von Dienstleistungen.

Broadcasting Centre Europe (BCE), der technische Dienstleister der RTL Group mit Sitz in Luxemburg, gibt die Beförderung von Frédéric Fiévez vom Chief Sales Officer (CSO) zum Chief Operating Officer (COO) bekannt. In seiner neuen Position soll Frédéric Fiévez die Verantwortung für alle operativen Aspekte von BCE übernehmen und sicherstellen, dass diese mit den strategischen Zielen des Unternehmens in Einklang stehen. Er wird direkt an Christophe Goossens, CEO von BCE, berichten.

Frédéric Fiévez verfügt über ein breit gefächertes Wissen über die Aktivitäten von BCE und ist daher in einer besonderen Position, um auf operative und geschäftliche Entwicklungsbedürfnisse einzugehen. Zu den Aufgaben von Frédéric Fiévez wird es gehören, die Ressourcen von BCE zu integrieren und zu bewerten, um sie mit der Gesamtstrategie in Einklang zu bringen und das Unternehmen voranzubringen, damit es auf die Dynamik des Marktes und die sich verändernden Kundenbedürfnisse reagieren kann. Seine nachgewiesene Fähigkeit, komplexe Initiativen zu managen, gepaart mit einem tiefen Verständnis der Märkte in Europa, im Nahen Osten und in Afrika (EMEA), machen ihn zu einer Schlüsselperson für die weitere strategische Entwicklung von BCE.

Christophe Goossens, CEO von BCE, sagt: »Ich freue mich, dass Frédéric seine neue Aufgabe als Chief Operating Officer übernommen hat. Frédérics umfangreiche Expertise und tiefgreifendes Wissen über alle BCE-Aktivitäten sind ein echter Gewinn, um die Kontinuität unserer Operationen zu gewährleisten. Darüber hinaus bin ich zuversichtlich, dass seine unerschütterliche Motivation, BCE wachsen zu lassen, die Entwicklung unserer operativen Fähigkeiten sicherstellen wird, um sie nahtlos mit dem Wachstum unserer Kunden abzustimmen.«

Frédéric Fiévez, COO von BCE, ergänzt: »Diese ersten 12 Jahre Erfahrung waren ständige Bereicherung, in denen ich unschätzbare Lektionen in Führung und operativer Exzellenz gelernt habe.«

Frédéric Fiévez bringt eine Fülle von Erfahrungen in diese Rolle ein und hat seine Expertise im Laufe seiner Karriere unter Beweis gestellt. Angefangen bei der Beratung für das ARTE-Projekt – einem europäischen öffentlich-rechtlichen Sender für Kultur – umfasste seine Karriere entscheidende Verantwortlichkeiten bei EVS Broadcast Equipment, wo er über zehn Jahre lang an bedeutenden Projekten wie der Digitalisierung von Newsrooms und der Berichterstattung über die Olympischen Spiele arbeitete und renommierte Auszeichnungen wie den IBC Award erhielt.

Nach dem Wechsel zu BCE hat Frédéric Fiévez zunächst Beratung für das Arte-Projekt geleistet und später die Aktivitäten von BCE über die RTL Group hinaus ausgeweitet, wobei er sich auf die Märkte im Nahen Osten und Afrika konzentrierte. In den folgenden Jahren zeigte er geschickte Führung in der Systemintegration und Projektentwicklung und übernahm 2018 die Position des Director of Project Development. Im Jahr 2021 avancierte er weiter zur Position des CSO und leitete das gesamte Wachstum und die Weiterentwicklung von BCE.