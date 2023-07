Stefan Weidner ist jetzt Sales Director (DACH) bei BCE.

Die neue Aufgabe von Stefan Weidner bei BCE, dem in Luxemburg ansässigen, technischen Dienstleister der RTL-Gruppe, wird es sein, zunächst eine Deutschland-Niederlassung für BCE aufzubauen. Die Kunden von BCE sollen damit in der DACH-Region stärker unterstützt werden und die neue Niederlassung soll als Ansprechpartner für Kunden und Interessenten in Deutschland, Österreich und der Schweiz agieren.

Als Sales Director (DACH) wird es dann Weidners Aufgabe sein, die Services des Unternehmens in der Region insgesamt bekannter zu machen und intensiver zu vermarkten.

Über BCE

BCE steht für Broadcasting Center Europe und betreut rund 400 Kunden in verschiedenen Sektoren. BCE arbeitet dabei in verschiedenen Feldern, zahlreiche Kunden des Unternehmens sind Teil der RTL-Gruppe, aber es sind auch viele andere Medienunternehmen darunter, so etwa Fernsehsender, Radiosender, Produzenten und andere Inhalte-Anbieter. Zudem arbeitet BCE auch für Unternehmen außerhalb des engeren Medienbereichs, etwa aus den Feldern Sport, Mode und öffentlicher Dienst.

Die Kunden profitieren dabei von BCEs jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich hochverfügbarer Produktions- und Playout-Services, so das Unternehmen. Einen Großteil seiner Services wickelt BCE über sein eigenes Network Operation Center (NOC) in Luxemburg ab, die dort gehosted werden. Diese Services bieten laut Unternehmen einerseits maximale Flexibilität, sie werden aber andererseits auch mit hoher Datensicherheit nach europäischen Standards erbracht.

Über Stefan Weidner

Weidner ist in der Broadcast-Branche kein Unbekannter, Stationen im Verlauf seiner beruflichen Karriere waren Avid, Imagine und Harris (Imagine). Seine jüngsten Positionen waren Global Sales Director Media bei Rohde & Schwarz und anschließend Sales Director Central Europe bei Grass Valley.