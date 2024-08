RTL investiert in CamBot.

RTL hat sich am Haupt-Standort in Köln für das modulare KST-CamBot-System entschieden.

Im Rahmen einer aktuell stattfindenden, umfassenderen Um- und Neu-Gestaltung mehrerer Studios hat sich RTL am Haupt-Standort in Köln für das modulare CamBot-System von KST Moschkau entschieden.

Das modulare CamBot-System ermöglicht automatisierte Kamerabewegungen im Studio. Mit dem System können beliebig viele Bewegungen und Voreinstellungen gespeichert werden, die präzise und beliebig oft wiederholt werden können.

Zentral ausgelegt, wird CamBot-Automation ab Herbst 2024 die vollautomatische Kontrolle von diversen, ebenfalls neu eingerüsteten robotischen Pedestalen und Kamera-Schienensystemen von KST-Partner BlackCam-Robotics übernehmen.

Bei RTL und NTV ist das System in Kombination mit dem Virtual Reality System »Reality« von Zero Density sowie mit der IP-IT-Processing-Plattform Kairos von Panasonic im Einsatz. Beide Systeme wurden ebenfalls von KST realisiert.

Die CamBot-Automation bildet somit den zentralen Kern der zukünftigen Produktionen bei RTL- und NTV-Nachrichten.

Axel Moschkau, Geschäftsführer KST Moschkau, sagt:

»Kairos ist nicht nur als reiner Bild-Prozessor spannend, sondern bietet sich darüber hinaus als Operating-Plattform für Automatisierungs-Aufgaben an. Speziell in der Kombination mit dem KST-CamBot-System spielt Kairos diese zusätzliche Stärke aus, ist darüber hinaus aber durchaus auch sehr flexibel direkt an Dritt-Systeme anbindbar.«