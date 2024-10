News: Kurz und knackig – KW 41/2024

Die drei nationalen Firmen des Pay-TV Konzerns klagen in den USA gegen Warner Media. Hintergrund sei die Missachtung einer Vereinbarung von 2019 über Einladungen an Sky zur Kofinanzierung und Koproduktion gemeinsamer Premiumserien. Warner habe zudem die Mitwirkung und Verwertung von Sky am geplanten »Harry Potter«-Großprojekt verweigert, um die Serie auch in den Sky-Ländern selbst zu vermarkten.