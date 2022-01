Broadcast Solutions verpflichtet Deinhart

Die Broadcast Solutions Produkte und Service GmbH hat den Planungs- und Vertriebsingenieur Sebastian Deinhart verpflichtet.

Sebastian Deinhart ist seit Januar 2022 als Planungs- und Vertriebsingenieur zuständig für die Planung von Mediensystemen und die Implementierung von Produkten aus dem Portfolio der Broadcast Solutions Produkte und Service GmbH (BSPS).

Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Deinhart blickt auf eine langjährige Karriere als Planungsingenieur, Systemintegrator und Dienstleister in der Medienproduktion aus seiner Zeit als selbstständiger Ingenieur für die Emonex Broadcast Service zurück. Durch die große Schnittmenge im Kundenstamm und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit BSPS in den vergangenen Jahren gab es bereits viele Projekte, die gemeinsam umgesetzt wurden.

Durch seine Tätigkeiten als Inhaber der Emonex Broadcast Service und viele Projekteinsätze verfügt Sebastian Deinhart über tiefgreifende Kenntnisse in der Planung und Umsetzung komplexer Mediensysteme und deren Anforderungen. Seine Tätigkeiten als Projektingenieur und Consultant umfassten die Planung, Implementierung, den Service bei Neuinstallationen als auch die Technische Leitung bei Live-Produktionen. Dabei liegt sein Augenmerk immer auch auf einem starken Service-Gedanken, damit die Kunden so einfach und effizient mit den Systemen arbeiten können wie möglich. Durch Arbeiten im eigenen Audiostudio für ZDF und andere Kunden bestehen zusätzlich praxisbezogenes Know-how in der Audioaufnahme und im Audio-Editing inklusive der entsprechenden Software-Produkte.

Martin Schwöri, Geschäftsführer von BSPS, zur Verpflichtung von Sebastian Deinhart: »Das Portfolio von Sebastian ergänzt die Servicepalette der BSPS GmbH optimal. Seine einerseits starken Kenntnisse im Bereich der Premium_Content-Produktion und andererseits seine Expertise in Planung und Systemintegration dafür notwendiger Systeme bietet den Kunden von BSPS herausragende Schnittstellen zum Wissenstransfer und der Entwicklung moderner Arbeitsabläufe auf höchstem Niveau. Mit der Anstellung von Sebastian Deinhart antworten wir als Standort Frankfurt auf den steigenden Bedarf professioneller Medienproduktionssysteme und geben unseren Kunden die Möglichkeit, noch mehr von unserem gewohnt hoch qualifizierten Service zu profitieren. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.«