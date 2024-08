Neue Ü-Wagen und mehr bei Broadcast Solutions

Broadcast Solutions präsentiert praxisorientierte, innovative und nachhaltige Systemintegrationen zur IBC.

Broadcast Solutions, einer der größten Systemintegratoren für Broadcast und Medien in Europa, wird auf der IBC 2024 sein Leistungsspektrum sowohl in stationären Installationen als auch in mobilen Einheiten präsentieren. Neben der Präsenz an Stand 10.C43 wird das Unternehmen einen seiner kürzlich fertiggestellten Übertragungswagen sowie ein mobiles Radiostudio auf dem Außenstand O.A23 vorstellen.

Auf Stand O.A23 wird eine PaaM-Einheit (Production as a Module) zu sehen sein, einer von vier identischen Übertragungswagen, die für den Schweizer Rundfunk SRG gebaut wurden. Diese leistungsstarke und flexible Sendeeinheit ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Broadcast Solutions standardisierte Bausteine mit einem Höchstmaß an individuellen Anpassungen nach Userwunsch kombiniert.

Daneben zeigt Broadcast Solutions ein mobiles Radiostudio, das für den litauischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk LRT gebaut wurde. Dieses innovative Fahrzeug beinhaltet sowohl ein Studio – mit einer Glaswand als »Schaufenster« – als auch einen Kontrollraum, der mit einem 64-Kanal eMotion-Digitalmischer ausgestattet ist. Für audio-visuelle Radiobroadcasts existiert zudem ein Videosystem mit fünf Kameras zu Streamingzwecken. Das Studiomobil wird von einem Begleitfahrzeug unterstützt, das sowohl einen Dieselgenerator als auch Solarpaneele zur Stromversorgung vor Ort enthält.

Broadcast Solutions wird auch sein Streamline-Konzept vorstellen, eine Familie von Übertragungswagen-Designs, die von kompakten Vier-Kamera-Einheiten bis hin zu sehr großen, erweiterbaren Trailern reicht. Das Konzept basiert auf standardisierten Modulen, die eine große Flexibilität bieten und den Nutzern freie Hand lassen, ihre bevorzugten Mischer, Kameras, Replays, Grafiken und mehr auszuwählen, während es gleichzeitig die technische Umsetzung und Bauzeit erheblich beschleunigt. Broadcast Solutions hat bereits mehr als 50 Einheiten auf der Grundlage dieser standardisierten Konzepte geliefert, die vollständig auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind.

»Übertragungswagen bleiben ein sehr wichtiger Teil unseres Geschäfts, und wir liefern weiterhin neue Fahrzeuge weltweit aus«, sagt Stefan Breder, CEO von Broadcast Solutions. »Aber die Medienproduktion verändert sich eindeutig, und wir sind auch sehr aktiv, stationäre Installationen zu entwerfen und zu bauen: Studios, Master Control Centres und Post-Production-Einrichtungen. Diese müssen zunehmend Teil von Remote-Produktions-Workflows sein, und wir sind Experten darin, die richtige Konnektivität bereitzustellen.«

Die Erfahrung in der Entwicklung kompletter Lösungen für Rundfunkanstalten und Produktionsfirmen hat Broadcast Solutions ein enormes Know-how in der Problemlösung verschafft. Dies wiederum hat zur Entwicklung einiger hauseigener Produkte geführt, die auch als eigenständige Systeme verfügbar sind.

MeshLink ist die fortschrittlichste drahtlose Video-Lösung auf dem Markt. Sie bietet Konnektivität über ein voll Duplex IP-basiertes und sich selbst verwaltendes Mesh-Netzwerk, das Kameras nicht nur eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit über große Areale erlaubt, sondern auch Übertragung umfangreicher Rücksignale und Daten ermöglicht. Diese Verbindung ist weit mehr als eine einfache Intercom. Sie ermöglicht die vollständige Kamerasteuerung, Telemetrie sowie Teleprompter- und Rückvideosignale. Das System hat das Potenzial, Stunden an Rigging- und Installationszeit zu sparen, ohne Verluste in Hinblick auf Qualität oder Effizienz in Kauf zu nehmen.

Hi Human Interface ist die erste intuitive Steuerungslösung für komplexe Broadcast- und Live-Event-Infrastrukturen. Sie bündelt alle Stränge – Video, Audio, Daten, Baseband, ST2110 IP, Dante Audio, NDI und mehr – und bringt alles unter eine einfache, einheitliche Kontrolle. Das Produkt wird mittlerweile von vielen wichtigen Akteuren der Branche eingesetzt.