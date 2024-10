News: Kurz und knackig – KW 40/2024

Die Mediengruppe will ihr europäisches Kerngeschäft mit Publishing und Audio zum 150. Jubiläum 2025 durch » zielgerichtete und wertsteigernde Zukäufe in verwandten Bereichen « stärken. Der Konzern betreibt u.a. 150 Radio- und Podcast-Marken in 9 anderen Ländern Europas.