News: Kurz und knackig – KW 20/2024

In Deutschland sahen im Schnitt 7,98 Mio. Zuschauer den Wettbewerb der 25 Musiker im Ersten und bei One linear. Der Marktanteil im Ersten lag bei 36,8%, unter den 14- bis 29-Jährigen bei 58,1%. Die Livestreams der ARD und von Eurovision.de wurden 1,4 Mio. Mal abgerufen. Gewinner war der Schweizer Nemo mit »The Code«. Isaak platzierte sich und Schlager-Deutschland mit »Always on the Run« das erste Mal seit langem im Mittelfeld.