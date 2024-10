Logic Roadtrip 2024

Logic Media Solutions geht 2024 wieder auf Tour, um aktuelle Entwicklungen und innovative Lösungen im Bereich IP-basierter Infrastrukturen für Broadcast und Medien vorzustellen.

Die Eventreihe zu IP-basierten Broadcast-Infrastrukturen kommt wieder. Das Motto der diesjährigen Tour lautet: »IP based Media Infrastructure – what’s next? Realized IP based live production projects and evolutionary improvements aka lessons learned.«

Es geht also um die nächste Stufe der IP-basierten Produktion von Medieninhalten. Welche Projekte haben sich in der Praxis bewährt, was sind die Risiken, was sind die Vorteile, auf was gilt es bei der Planung und Implementierung zu achten? Diese und noch weitere Fragen rund um SMPTE 2110, Software Defined Networks, JPEG XS und anderen Themen klären die Referenten von LOGIC und den teilnehmenden Unternehmen.

Der diesjährige Roadtrip findet vom 5. bis 14. November 2024 statt und macht in sieben deutschen Städten halt: Leipzig, Berlin, Hamburg, Mainz, Köln, München und Stuttgart.

Die Termine im Einzelnen:

5. November: Leipzig, MDR

6. November: Berlin, RBB

7. November: Hamburg, NDR

11. November: Mainz, ZDF

12. November: Köln, MMC

13. November: München, Plazamedia

14. November: Stuttgart, SWR

Die Anmeldung für den RoadtrIP 2024 ist ab sofort hier möglich. Die Plätze sind begrenzt, daher wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Die teilnehmenden Partner:

Cisco

Comprimato

Dataminer

Grass Valley

Leader (Woche 1)

Logic

Lynx Technik AG

Nevion / Sony

Ross Video

Tag (Woche 2)

Techex

Im Rahmen des RoadtrIP bieten Logic und die teilnehmenden Partner an sieben Orten eintägige, kostenlose Veranstaltungen, bei denen Branchenexperten tiefgehende Einblicke in die Welt der IP-basierten Medienproduktion geben. Mit einer Mischung aus Theorie und Praxis, die Best Practices, Lessons Learned, Use Cases und Ausblicke auf zukünftige Infrastrukturen und Trends beinhaltet, geben die Experten ihr Wissen aus der Praxis an die Besucher weiter.

Die Veranstaltungen richten sich an Fachleute aus dem Bereich Broadcast, Produktion und Technik, die ihr Wissen zu Orchestrierung, Monitoring und Sicherheit in IP-Umgebungen vertiefen möchten. Der Austausch findet in renommierten Medienhäusern und Produktionsstätten statt, um eine praxisnahe Wissensvermittlung sicherzustellen.

Die Veranstaltungsreihe RoadtrIP 2024 baut auf dem Erfolg der vergangenen Ausgaben auf, bei der hunderte Fachleute über die neuesten Entwicklungen informiert und konkrete Anwendungsfälle vorgestellt wurden. Auch in diesem Jahr können sich Interessierte wieder auf spannende Vorträge und Live-Demonstrationen freuen.