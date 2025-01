Mehr Cybersicherheit im Medienbereich

Riedel Networks tritt Security4Media bei und engagiert sich für mehr Cybersicherheit im Mediensektor.

Riedel Networks, Anbieter von maßgeschneiderten IT-Security- und Netzwerkdienstleistungen, ist dem neu gegründeten Verein Security4Media beigetreten. Security4Media ist eine gemeinnützige Vereinigung von Medienorganisationen und Technologieanbietern, die ins Leben gerufen wurde, um Cyberrisiken im Medienbereich zu verringern und das Vertrauen in die Medien zu stärken.

Mit seinen Services ist Riedel Networks bereits seit 2001 in der Medienbranche verwurzelt und hat schon zahlreiche wegweisende Projekte betreut. Angesichts der zunehmenden Bedrohungen durch Cyberkriminelle unterstützt das Unternehmen Security4Media aus voller Überzeugung. Michael Martens, CEO von Riedel Networks, betont: »Die Gründung eines solchen Vereins ist ein Schritt in die richtige Richtung für den Broadcastbereich, denn sie setzt ein Zeichen, dass IT-Sicherheit auch im Mediensektor eine enorm wichtige Rolle spielt und stärker in den Fokus rücken muss.« Erst Ende letzten Jahres hob das Unternehmen in seinen IT-Trends für 2025 hervor, dass die unzureichende Fokussierung auf IT-Sicherheit ein zentrales Problem der Branche darstellt und gravierende Folgen nach sich ziehen kann.

film-tv-video.de hat Riedel Networks besucht. In der Story darüber geht Michael Martens auf viele Sicherheitsthemen ein. Lesenswert!

Security4Media wurde am 4. September 2024 von der European Broadcasting Union (EBU) und weiteren Mitgliedern wie ARD, ORF (Österreich), Schwedischer Rundfunk, SWISS TXT, RTS (Serbien) und NRK (Norwegen) offiziell gegründet. Untersuchungen von EBU-Expertengruppen haben gezeigt, dass ein Drittel der analysierten Mediensysteme erhebliche Sicherheitslücken aufweist. Security4Media verfolgt das Ziel, die Medienbranche in puncto Cybersicherheit auf das Niveau moderner IT-Systeme zu heben. Dazu gehört die Identifikation von Schwachstellen, die Optimierung des Schwachstellenmanagements sowie die schnellere Behebung von Sicherheitslücken.

Durch die Mitgliedschaft bei Security4Media verstärkt Riedel Networks seine Bemühungen, die Cybersicherheit im Mediensektor voranzutreiben und trägt zur Entwicklung zukunftsfähiger Schutzmaßnahmen bei.