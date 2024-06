Mehr EM-Sicherheit mit Qvest

Qvest verantwortet das technische Sicherheitskonzept der Polizei Baden-Württemberg während der Fußball Europameisterschaft 2024.

Im Rahmen der diesjährigen Fußball Europameisterschaft werden in der MHPArena in Stuttgart insgesamt fünf Spiele ausgetragen. Zusätzlich werden im Herzen der Stadt vier gesonderte Public Viewing-Zonen für das internationale Publikum aus ganz Europa errichtet. In Zusammenarbeit mit der Polizei Baden-Württemberg verantwortet und koordiniert Qvest in der Zentrale in Stuttgart das technische Sicherheitskonzept, um im Umfeld des Stadions sowie im gesamten Stadtgebiet die Sicherheit der Fans zu gewährleisten.

Für die Koordination aller Einsätze der Polizei Baden-Württemberg im Verlauf der Fußball Europameisterschaft verantwortete das Qvest-Team die Realisierung der gesamten technischen Infrastruktur inklusive aller eingehenden Videosignale in der Sicherheitszentrale. Hierfür wurden im Vorfeld mehrere Arbeitsplätze auf die spezifischen Anforderungen während der Fußballturniers umgebaut und erweitert.

Die 3×3 Meter große Bildschirmwand in der Sicherheitszentrale kann sowohl 128 Eingangs- als auch Ausgangsquellen verarbeiten. Zu den eingehenden Videosignalen gehören beispielsweise Bodycams, Kameras innerhalb und außerhalb des Stadions, Überwachungskameras in der Innenstadt sowie Bildsignale des Polizei-Hubschraubers und Polizei-Drohnen, die das gesamte Stadtgebiet überwachen und in der Sicherheitszentrale koordiniert werden.

Auf zwei 55 Zoll Smartdisplays mit Touchpanel können zudem sämtliche Live-Übersichtspläne von Einsatzorten, verschiedene PC-Arbeitsplätze mit Intranet und sämtliche Eingangssignale visualisiert, sowie an andere Leitstellen in Baden-Württemberg weitergeleitet werden. Insgesamt 17 Polizei-Leitstellen in ganz Baden-Württemberg sind an die Sicherheitszentrale angeschlossen.

Qvest leistet zusätzlich vor Ort an insgesamt fünf Tagen eine Betriebsunterstützung, um das jeweilige Personal mit der Hard- und Software der neuen Medientechnik vertraut zu machen, zu schulen sowie für mögliche Problemszenarien vorzubereiten. Um eine größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, wurde von Qvest zusätzlich ein Backup-System als Ausfallsicherheit für sämtliche Visualisierung installiert. Zudem ist für den gesamten Zeitraum während der Europameisterschaft eine Betreuung via Remote Helpdesk eingerichtet.

Mit dem dedizierten Service-Angebot »Control & Communication« bietet Qvest maßgeschneiderte audiovisuelle Lösungen, die die Sicherheit, Kommunikation, Zusammenarbeit, sowie digitale Kundenerlebnisse in Wirtschaftsunternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand auf ein neues, zukunftssicheres Level heben. Die umfangreiche Expertise von Qvest ermöglicht es, modernste Konferenzraum-, Leitstellen-, Immersive Entertainment- und Digital-Signage-Lösungen zu entwickeln, die auf die besonderen Anforderungen jedes einzelnen Kunden zugeschnitten sind. Dabei unterstützt Qvest Unternehmen ebenso nahtlos bei komplexen Herausforderungen, die mit der Implementierung professioneller AV-Technik einhergehen.

Seit 2023 verantwortet Qvest den technischen Support und die Wartung aller 17 Polizei-Leitstellen in Baden-Württemberg. Weitere Informationen zu den Leistungen von Qvest im Bereich »Control & Communication« sind hier abrufbar.