Mehr Service bei CVP in Belgien

CVP baut Niederlassung in Belgien weiter aus.

CVP hat seine Niederlassung in Belgien ausgebaut, erweitert und will damit neue Maßstäbe für Kundenservice und -support in der Kreativbranche setzen. Als Reaktion auf den Brexit hatte CVP im Jahr 2021 eine Niederlassung in Belgien gegründet, um von dort aus auch weiterhin einen nahtlosen, zoll- und steuereffizienten Versand in EU-Länder zu ermöglichen. Dieses Vorhaben ist gelungen, und nun hat das Unternehmen größere Räumlichkeiten im belgischen Vilvoorde eröffnet.

Unter der Leitung von René van der Reiden, dem Geschäftsführer von CVP Belgien, und mit Unterstützung der Kundenbetreuer Niels Lubbers und Benoit Foucault sowie des Vertriebsinnendienstes Maarten Vanhove erstreckt sich die neue CVP-Niederlassung in Vilvoorde über nun 850 m² mit Verkaufsbüros, Vorführräumen, technischen Einrichtungen und einem großen Lager.

Mit dieser Expansion auf dem Kontinent stellt CVP sicher, dass Verfügbarkeitsprobleme effizient gelöst und Lieferzeiten erheblich verkürzt werden können, so das Unternehmen. Das soll die allgemeine Kundenzufriedenheit in den europäischen Ländern verbessern. Die europäischen Kunden sollen auch von lokal ansässigen, sachkundigen technischen Vertriebs- und Supportberatern profitieren, und zwar dank eines »Care Teams« des Unternehmens, einer mehrsprachigen Abteilung des Unternehmens.

Die neue technische Abteilung in der belgischen Niederlassung verfügt laut CVP über das größte Ersatzteillager in Europa und ein Team von spezialisierten Technikern, die über Fachwissen in den Bereichen Produktion und Tests verfügen. Dieses Team soll für schnelle Reparaturen und Service-Leistungen sorgen und Ausfallzeiten bei den Kunden minimieren.

Darüber hinaus hat CVP ein spezielles Service-Zentrum eingerichtet, das seine Profi-Reparatur- und Service-Leistungen auf das übrige Europa ausdehnt. Geleitet wird es von Engineering Manager Ismail Kalinbaldir, einem autorisierten Ingenieur mit fast 20 Jahren Erfahrung in der Branche. CVP ist Authorised Service Center verschiedener Hersteller und Marken, darunter Canon, Sony, Red, Core SWX, Bebob, Teradek, SmallHD, TV Logic, Angenieux, Cartoni, O’Connor, Sachtler, Vinten und Litepanels (wobei die Autorisierung für Angenieux und Red nur für Großbritannien gilt).

»CVP ist bestrebt, die Grenzen immer weiter zu verschieben und den Kundenservice zu revolutionieren. Mit der Expansion in Belgien schließen wir die Lücke auf dem europäischen Markt für schnelle und zuverlässige Reparaturen und Serviceleistungen«, so René van der Reiden. »Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die uns diese Expansion bietet, und freuen uns darauf, erfolgreiche Partnerschaften aufzubauen und unsere Präsenz im Herzen Europas zu erweitern.«