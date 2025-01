Riwit wird offizieller Distributor von Fortinge-Produkten in DACH

Diese neue Partnerschaft umfasst das gesamte Portfolio von Fortinge, darunter Broadcast-, Studio-, PTZ-, Stage- und Consumer-Teleprompter.

Die Produkte von Fortinge richten sich sowohl an Profis als auch an Einsteiger, betont Riwit.

Hauptmerkmalen der Fortinge-Produkte

HDMI-, SDI- und IP-Konnektivität : Die vielseitigen Verbindungsoptionen sorgen für eine Kompatibilität mit nahezu jedem Gerät.

: Die vielseitigen Verbindungsoptionen sorgen für eine Kompatibilität mit nahezu jedem Gerät. Hochauflösende Displays : Kristallklare Darstellungen gewährleisten eine optimale Lesbarkeit, auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.

: Kristallklare Darstellungen gewährleisten eine optimale Lesbarkeit, auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Leichtbauweise und Robustheit : Die Teleprompter bestehen aus hochwertigen Materialien, die sowohl langlebig als auch leicht zu transportieren sind.

: Die Teleprompter bestehen aus hochwertigen Materialien, die sowohl langlebig als auch leicht zu transportieren sind. Fortschrittliche Softwarelösungen: Fortinge bietet intuitive Software mit Funktionen wie Fernsteuerung, anpassbaren Schriftgrößen und integriertem Script-Management.

Ein Highlight für Einsteiger und Consumer ist der neue NOA III Tablet Teleprompter. Dieser kompakte Teleprompter eignet sich für kleinere Produktionen, Content Creator und Bildungszwecke. Er unterstützt eine Vielzahl von Tablets und bietet durchdachte Funktionen zu einem attraktiven Preis von 289 € (inkl. MwSt.). Mit seiner einfachen Montage und leichten Bauweise ist der NOA III eine praktische und erschwingliche Lösung für den Alltag.

Riwit will mit dieser Partnerschaft sein Portfolio erweitern und Kunden in der DACH-Region direkten Zugang zu den Fortinge-Lösungen bieten. Der Fokus bleibt dabei auf der Bereitstellung erstklassiger Technologie, insbesondere für Anwendungen in den Bereichen Broadcast, Bühne und PTZ, betont Riwit.

»Wir freuen uns sehr, Fortinge in unser Produktportfolio aufzunehmen und unseren Kunden eine breite Palette an professionellen und anwenderfreundlichen Teleprompter-Lösungen anbieten zu können,« sagte Stephan Kexel, CBDO der Riwit GmbH. »Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement, innovative Lösungen für die Pro/AV-Branche in der DACH-Region bereitzustellen.«

Selahattin Acaroğlu, CEO von Fortinge, fügte hinzu: »Die Partnerschaft mit der Riwit GmbH ist ein bedeutender Schritt, um unsere Produkte und Technologien in der DACH-Region zugänglicher zu machen. Wir sind überzeugt, dass Riwits Expertise und Marktkenntnis eine entscheidende Rolle dabei spielen wird, die Bedürfnisse unserer Kunden in diesem wichtigen Marktsegment zu erfüllen.«