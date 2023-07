New Media AV: Distributor für BirdDog

New Media AV übernimmt die Distribution der gesamten Produktpalette von BirdDog in der DACH-Region.

Der Nürnberger ProVideo-Distributor New Media AV fungiert ab sofort als Distributor für die Produkte des australischen Herstellers BirdDog, der in seinen Produkten einen besonderen Fokus auf Geräte mit NDI-Funktionalität legt.

Das leistungsstarke NDI-Protokoll, das der Hersteller in allen seinen Produkten implementiert, ermöglicht die hochwertige, latenzarme Übertragung von Video- und Audiosignalen über IP-Netzwerke. Somit können hochauflösende Video- und Audiodaten in Echtzeit übertragen und empfangen werden.

Nutzer können die Kameras und Konverter von BirdDog problemlos an vorhandene IP-Netzwerke anbinden und erreichen damit eine nahtlose Integration mit anderen NDI-fähigen Geräten und Software-Lösungen.

Dan Miall, CEO von BirdDog, erklärt: »New Media AV hat sich seit über 25 Jahren als renommierter Anbieter von erfolgreichen Marken im Bereich professioneller Videoproduktion für Rundfunk, Bildung und Unternehmensmärkte etabliert. Die langjährige Erfahrung und das umfangreiche Fachwissen machen New Media AV zu einem idealen Partner für BirdDog. Unsere breite Palette an vernetzten Workflow-Lösungen ergänzt perfekt das bestehende Angebot von New Media AV und erfüllt die Anforderungen der etablierten Kundenbasis. Mit ihrem Ruf für hervorragenden Kundenservice und fundierten Kenntnissen der lokalen Märkte bilden New Media AV und BirdDog eine exzellente Partnerschaft. Zusammen können wir den Kunden in der Region eine noch bessere Unterstützung ohne sprachliche Hürden zukommen lassen und dank der lokal gehaltenen Lagerbestände die Lieferzeiten erheblich verkürzen.«

Levent Çelik, BirdDog Channel Manager für die DACH-Region, betont: »Dank unseres erfahrenen Teams und unserer kontinuierlichen Innovationsbereitschaft können wir die vielfältigen Anforderungen unserer Zielgruppe frühzeitig erkennen und die Erwartungen unserer Kunden übertreffen. Durch diese Zusammenarbeit sind wir optimal aufgestellt, um auch den spezifischen Bedürfnissen regional gerecht zu werden.«

»BirdDog ist der perfekte Partner, um unser Angebot im NDI-Bereich weiter auszubauen. Das Team hinter der Marke teilt unsere Leidenschaft für Technologie, Innovation und Kreativität. Für uns sind das die besten Voraussetzungen, um gemeinsam ehrgeizige Projekte zu planen und umzusetzen« sagt Tobias Trummer, einer der beiden Geschäftsführer von New Media AV.

»Die innovativen NDI-Workflow-Lösungen von BirdDog begeistern mich schon seit Jahren, denn die Australier kombinieren Technologieführerschaft mit der Fähigkeit, die Bedürfnisse der Anwender in eine optimierte Produktlandschaft zu übersetzen. Schön, dass wir unseren Kunden jetzt das bestmögliche Portfolio im NDI-Bereich anbieten können«, fügt New Media AVs Vertriebsleiter Sven Feldmann hinzu.

Für an BirdDog interessierte Fachhändler in der DACH-Region ist New Media AV ab sofort Ansprechpartner für Vertrieb und technischen Support.