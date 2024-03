AWS wird offizieller »Generative AI-Provider« der DFL

DFL Deutsche Fußball Liga und Amazon Web Services bauen Zusammenarbeit langfristig aus.

Die DFL Deutsche Fußball Liga und Amazon Web Services (AWS) haben ihre seit 2020 bestehende Partnerschaft langfristig verlängert und ausgeweitet. Ein zusätzlicher Schwerpunkt der Zusammenarbeit wird auf der innovativen Nutzung von generativer künstlicher Intelligenz (Gen AI) liegen.

Mit der Vertragserweiterung wurden gemeinsam neue Projekte definiert, um Innovationen und Transformation entlang der gesamten DFL-Wertschöpfungskette weiter voranzutreiben. Dabei geht es vor allem um Fan Experience (zum Beispiel automatisierte Übersetzung, Personalisierung und Lokalisierung), Media Production (Nutzung von Cloud-Infrastruktur in der Medienproduktion sowie im Bewegtbild-Archiv) und Data Services (automatisierte Erkennung von Spielereignissen, Angebot des für die Bundesliga entwickelten Statistik-Portfolios auch für andere Ligen).

Die erweitere Zusammenarbeit wurde während der Sport-Technologie-Messe SportsInnovation in Düsseldorf bekanntgegeben. Auf der Veranstaltung stellt die DFL-Tochterfirma Sportec Solutions mit Unterstützung von AWS unter anderem einen innovativen Ansatz zur Verbesserung des Zuschauererlebnisses vor: automatisch generierte Textbausteine zur Beschreibung des Spielgeschehens auf dem Platz. Durch Gen AI und hochmoderne Sprachmodelle (Large Language Models / LLMs) werden Echtzeit-Spielkommentare in mehreren Sprachen verfasst. Diese können als personalisierte Live-Ticker auf die Präferenzen der Nutzerinnen und Nutzer zugeschnitten werden.

DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel: »Die Partnerschaft zwischen DFL und AWS setzt im weltweiten Fußball Maßstäbe in Sachen Innovationskraft. Im Mittelpunkt steht immer der zusätzliche Nutzen für Medienpartner, Fans und die DFL selbst. Wir freuen uns sehr, den erfolgreichen gemeinsamen Weg langfristig weiterzugehen und unserem Anspruch, ein Innovationsführer in der Sportwelt zu sein, zusammen mit dem größten Cloud-Anbieter der Welt gerecht zu werden.«

Matt Garman, Senior Vice President, Sales, Marketing and Global Services bei AWS: »Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit der DFL, einem Vorreiter bei Innovationen im Sport, zu vertiefen. Seit vier Jahren unterstützen wir die DFL dabei, Technologien auf vielfältige Weise zum Einsatz zu bringen. Dabei entstanden personalisierte Angebote für Fans, wurden aus Spieldaten neuartige Statistik-Einblicke und konnten die operativen Abläufe rund um Übertragungen verbessert werden. Die Arbeit, die wir heute auf der SportsInnovation vorstellen, legt den Grundstein für ein noch stärker auf individuelle Wünsche zugeschnittenes Fernseherlebnis für Bundesliga-Fans auf der ganzen Welt – in der Sprache ihrer Wahl.«

Zwischenbilanz der bisherigen Zusammenarbeit

Seit dem Jahr 2020 arbeiten die DFL und AWS in der weitreichendsten Kooperation zwischen einer Fußball-Liga und einem Technologieunternehmen zusammen und bringen dabei ihre jeweilige Expertise bei Sport, Medien und Spieldaten ebenso wie bei Machine Learning (ML) sowie künstlicher Intelligenz (KI). Zahlreiche Projekte wurden bereits erfolgreich umgesetzt, so zum Beispiel die Entwicklung der Bundesliga Match Facts powered by AWS (BMF), einem umfassenden Angebot an fortschrittlichen Echtzeit-Analysen auf Basis der offiziellen Spieldaten.

Cloud Produktion und Distribution

Mit internationalen Medienpartnern, die Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga in mehr als 200 Ländern übertragen, arbeiten die DFL und AWS kontinuierlich an Innovationen. Ergänzend zur Verbreitung des internationalen Feeds über Satellit und Glasfaser bietet die DFL ihnen Cloud-basierte Streams an, um ihrer steigenden Nachfrage nach Over-the-Top (OTT)-Inhalten gerecht zu werden. Heute sind alle 306 Spiele der 2. Bundesliga dank Automatisierung mit englischsprachigen Grafiken wie Mannschaftsaufstellungen und Spielergebnissen sowie den Bundesliga Match Facts verfügbar und erreichen Millionen von Fans auf der ganzen Welt. Dadurch hat sich die Zahl der internationalen Übertragungen von Spielen der 2. Bundesliga mehr als verdoppelt und die Reichweite fast vervierfacht.

Effizientere Content-Suche im Bundesliga-Archiv

Eine weitere wegweisende, aus der Zusammenarbeit resultierende Verbesserung betrifft die Auffindbarkeit von Inhalten im DFL Media Hub, dem weltweit größten digitalen Fußball-Bewegtbildarchiv.

Um die Suche nach relevantem Content in über 210.000 Stunden Videomaterial der Bundesliga und 2. Bundesliga effizienter zu gestalten, wird das archivierte Bildmaterial jetzt automatisch durch KI-generierte Metadaten ergänzt. Die Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga, alle Medienpartner der DFL sowie weitere Medien, Agenturen und Sponsoren mit entsprechendem Zugriff profitieren von der verbesserten Auffindbarkeit.

Personalisierung der Bundesliga App

AWS spielte und spielt auch eine zentrale Rolle bei der Personalisierung der offiziellen Bundesliga-App. Diese nutzt Amazon Personalize als Recommendation Engine, um angezeigte Inhalte zusammenzustellen, die auf die persönlichen Vorlieben jeder einzelnen Userin und jedes einzelnen Users abgestimmt sind. Dies hat zu einer höheren Anzahl von Videoaufrufen und einer um durchschnittlich 17 Prozent längeren Verweildauer geführt.

Gesteigerte Produktivität für Entwickler-Teams

Die DFL ist einer der ersten Anwender von Amazon Q Developer, einem auf generativer KI basierenden Assistenten für die Entwicklung moderner Cloud Anwendungen. Q Developer bietet einen großen Geschwindigkeitsvorteil und übernimmt Aufgaben im kompletten Software-Lebenszyklus, trägt somit maßgeblich zur Produktivität der Entwicklerteams der DFL bei.