Mofage bei Riwit

Riwit hat exklusive Distribution der innovativen Mofage-Produkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernommen.

Die Riwit GmbH hat die exklusive Distribution der Poco-Filtersysteme und des neuen Talos Damping Magic Arm der Firma Mofage in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernommen. Mofage hat sich als Spezialist für fortschrittliche Filterlösungen und Kamera-Zubehör etabliert, die sowohl in der professionellen Fotografie als auch in der Filmproduktion breite Anwendung finden. Dank ihrer Qualität und Vielseitigkeit sind die Produkte stark nachgefragt und besonders bei Profis beliebt.

Das Poco Drop-In Filter Adapter System ist das Flaggschiff von Mofage und bietet eine flexible Lösung für PL-Mount-Objektive, die ohne den Einsatz einer Mattebox verwendet werden können. Es unterstützt mehrere Mounts, darunter PL-Sony E Mount, PL-Canon RF Mount, PL-Nikon Z Mount und PL-Leica L Mount, was die Nutzbarkeit über verschiedene Kameraplattformen hinweg erweitert.

Das Standard Poco Drop-In Filter-Set enthält einen variablen ND-Filter (1-8 Stops), einen Pure Clear-Filter, ein Torx T8-Werkzeug und drei Shims und ist für 489 Euro inkl. 19% MwSt erhältlich.

Das Advanced Poco Drop-In Filter-Set umfasst zusätzlich 1/4 und 1/8 Black Mist-Filter, 1/4 und 1/8 White Mist-Filter sowie einen Orange Streaks-Filter und kostet 689 Euro inkl. 19% MwSt.

Zusätzlich zu den Filtersystemen vertreibt Riwit auch den neuen Talos Damping Magic. Dieser Magic-Arm überzeugt durch seine starke Tragfähigkeit von 5 kg . Dank des integrierten Quick-Release-Systems ist er vielseitig einsetzbar,und die Zahnung des Gelenks wurde so optimiert, dass der Verschleiß minimiert wird und der Arm selbst nach intensivem Gebrauch nicht blockiert.

»Die Zusammenarbeit mit Mofage erweitert unser Portfolio um innovative Produkte, die den Anforderungen der modernen Filmemacher und Fotografen gerecht werden. Durch unser starkes Vertriebsnetz können wir sicherstellen, dass diese Produkte in der DACH-Region schnell verfügbar sind und eine echte Bereicherung für den professionellen Markt darstellen«, kommentiert Stephan Kexel, Chief Business Development Officer von Riwit.