DAZN überträgt alle 101 Spiele der ELF-Saison 2025

DAZN und die European League of Football schließen mehrjährige weltweite Übertragungsvereinbarung.

Die European League of Football (ELF) und DAZN haben eine achtjährige Partnerschaft unterzeichnet, in deren Rahmen DAZN u.a. alle 101 Spiele der Saison 2025 weltweit überträgt. Mit dem neuen ELF Game Pass wird DAZN die exklusive Plattform, auf der Fans jedes Spiel live und on-demand verfolgen können.

Die Vereinbarung steigert die Reichweite, Verfügbarkeit und globale Popularität der ELF erheblich. Der ELF Game Pass wird neben dem NFL Game Pass, Rally TV und FIBA’s Courtside 1891 als eigenständiger Zusatzkanal auf der DAZN-Plattform angeboten.

Durch diese Partnerschaft wird die ELF in mehr als 200 Märkten auf nahezu allen internetfähigen Geräten verfügbar sein. Zudem profitiert die Liga von DAZNs Marketingkompetenz und innovativen Produktentwicklungen. Die DAZN-Plattform ermöglicht nicht nur großflächiges Streaming von Live- und On-Demand-Inhalten, sondern auch gezielte Lokalisierung in Schlüsselregionen.

»Die langfristige Partnerschaft mit DAZN stellt einen Meilenstein in der Geschichte der ELF dar. Mit DAZN an unserer Seite können wir unsere Vision, American Football als festen Bestandteil der europäischen Sportszene zu etablieren und weltweit zu popularisieren, weiter vorantreiben. Die Kombination aus innovativer Plattform und enormer Reichweite wird es uns ermöglichen, die Spiele und Geschichten der ELF Millionen von Fans auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Dies ist ein großer Schritt für die Liga, ihre Franchises und American Football in Europa. Wir sind davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit eine Schlüsselrolle dabei spielen wird, unsere Fangemeinde zu vergrößern, die Leidenschaft für den Sport weiter zu entfachen und die European League of Football auf ein neues Niveau zu heben«, sagt Zeljko Karajica, Geschäftsführer der ELF.

Shay Segev, CEO der DAZN Group, sagt: »Die European League of Football ist ein dynamischer Newcomer im europäischen Sport. Als internationale Heimat des NFL Game Pass treibt DAZN das rasante Wachstum der Popularität von American Football in Europa voran. Die ELF hat bewiesen, dass sie das Potenzial hat, diese Entwicklung weiter voranzutreiben. Unsere Mission bei DAZN ist es, das attraktivste und vielfältigste Erlebnis zu bieten, und die ELF teilt diese Ambition mit ihren hochenergetischen Inhalten. Mit dieser Partnerschaft wird DAZN ein globales Zuhause für die ELF schaffen, neue Zuschauer erreichen und die Popularität von American Football in Europa steigern.«

Die fünfte Saison der European League of Football startet Mitte Mai mit 16 Teams aus neun Nationen: Titelverteidiger Rhein Fire, Berlin Thunder, Hamburg Sea Devils, Munich Ravens, Stuttgart Surge, Frankfurt Galaxy, Cologne Centurios (alle Deutschland), Vienna Vikings, Raiders Tirol (beide Österreich), Fehérvár Enthroners (Ungarn), Panthers Wroclaw (Polen), Prague Lions (Tschechische Republik), Helvetic Mercenaries (Schweiz), Madrid Bravos (Spanien), Paris Musketeers (Frankreich) und Newcomer Nordic Storm (Dänemark).

Das bestehende ELF-Direkt-OTT-Produkt wird eingestellt, und der Kanal wird vollständig in das DAZN-Ökosystem integriert. Vor der neuen Saison werden die Kunden Informationen darüber erhalten, wie sie auf das Produkt auf der DAZN-Plattform zugreifen können.