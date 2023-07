ELF nutzt LiveU IP-Video

Die European League of Football (ELF) erweitert ihren Zuschauerkreis und ihr Monetarisierungspotential mit dem LiveU IP-Video Ökosystem.

Vom Feld in die Cloud: Die LiveU Multi-Cam Encoder fügen sich mit Vizrt und AWS Lösungen zu einer ganzheitlichen Cloud-Produktionskette zusammen, die der europäischen Profi-Liga für American Football weiteren Auftrieb verleiht.

Als integraler Bestandteil des umfassenden LiveU EcoSystems legen die Encoding-Lösungen von LiveU die Grundlage für eine vollständige Cloud-Produktion der European League of Football (ELF). In der aktuellen Saison werden bis zu sechs Live-Spiele pro Tag auf den Digitalkanäle der ELF gestreamt. An den verschiedenen Spielorten kommen Multi-Cam-fähige LU800 Sendeeinheiten zum Einsatz. Der »LiveU SmartData« Tarif versorgt die portablen Encoder mit ausreichend mobilen Übertragungsdaten bis in den Terabyte-Bereich.

Die ausführende Produktionsfirma Novel.media managt die Live-Produktion remote in ihrem Münchener Büro – und das komplett cloudbasiert. Die Übertragungstechnologie wird vom LiveU Deutschland-Partner Netorium bereitgestellt, der auch den Vor-Ort-Support übernimmt.

Die ELF ist eine professionelle Liga für American Football, die ihren Ursprung in Europa hat und nicht zuletzt durch ihren Hauptsitz in Hamburg fest in Deutschland verankert ist. Als offizieller Produktionsdienstleister vertraut Novel.media bereits das zweite Jahre in Folge auf LiveU Technologie, um die ELF Spiele live zu übertragen. Im vergangenen Jahr produzierte man alle Spiele live vor Ort und nutzte die LiveU Encoder für die gebündelte Übermittlung der Kameraaufnahmen in die Bildregie im Stadion.

Dieses Jahr entwickelte Novel.media das Set-up einen Schritt weiter und verlagerte die gesamte Wertschöpfungskette in eine AWS Cloud-Umgebung. Die Skalierbarkeit des LiveU EcoSystem erlaubt der Produktionscrew, Sendeeinheiten und Datenvolumen flexibel nach Bedarf hinzuzufügen. Parallel dazu schafft die technologieoffene LiveU Infrastruktur die Basis dafür, dass die Live-Signale nahtlos in die Viz Produktionstools von Vizrt eingespeist und verarbeitet werden können.

Neben technologischer Effizienz kommt auch der Monetarisierungsaspekt nicht zu kurz: Die Live-Übertragungen sind über die ELF Digitalplattform per bezahltem Game Pass zugänglich. Während die Zuschauerzahlen kontinuierlich wachsen, können immer höhere Umsatzpotenziale mit der aufstrebenden Sportart ausgeschöpft werden.

Zeljko Karajica, CEO der European League of Football, erklärt: »American Football wird in ganz Europa immer beliebter. Zu Beginn traten acht Mannschaften an, zwischenzeitlich ist eine Erweiterung auf 24 Teams bis 2026 geplant. Die Skalierung der Live-Produktion wäre ohne die von LiveU gebotene Flexibilität nicht möglich gewesen. In enger Zusammenarbeit mit Novel.media können wir jederzeit so viele LiveU-Einheiten wie nötig zur Cloud-Produktion hinzufügen. Wir sind heute in der Lage, mit minimalem Aufwand kreativere Live-Inhalte zu erstellen und so unsere Einnahmen zu steigern. Mittlerweile können wir Zugang zu immer mehr Spielen bieten und den Fans ermöglichen, die Spiele ihrer Lieblingsteams wöchentlich zu verfolgen. Auf diese Weise bauen wir unseren Publikumskreis kontinuierlich aus.«

Bart Meeus, Senior Manager Sports EMEA bei LiveU, ergänzt: »Der ELF-Case ist ein großartiges Beispiel dafür, wie unsere durch LiveU Reliable Transport (LRT) unterstützten IP-Video-Lösungen erfolgreich für die Übertragung der Spiele und das Fan Engagement genutzt werden. Wir sehen immer häufiger, wie unsere Lösungen eine Schlüsselrolle bei verschiedenen Sportproduktionen spielen, die Effizienz steigern, Arbeitsabläufe verkürzen und das Geschäftswachstum vorantreiben.«