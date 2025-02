Berlinale: Zwischenstand

Zur Mitte des Festivals freut sich die Berlinale über das große Interesse des Publikums, das in die Kinos strömt, um das Beste des internationalen Filmschaffens zu sehen.

Zahlreiche Filmkünstler_innen aus aller Welt haben ihre Werke in der ersten Festivalhälfte vorgestellt, darunter Tilda Swinton, Edward Berger, Tom Tykwer, Nicolette Krebitz, Lars Eidinger und sehr viele andere.

»Für die 75. Berlinale ist es eine große Freude, wie das Publikum und die Fachwelt die vielen Filme und mit ihnen die Vielfalt der Kunstform umarmen. Die erste Festivalhälfte war geprägt von glamourösen Auftritten am Roten Teppich, und ebenso von vollen Kinosälen. Wir haben über 1.000 Vorführungen während des Festivals, und wir erfahren dabei viele verschiedene Perspektiven auf die Filme und die Welt als Ganzes. Das Kino kann ein so großes Vergnügen bieten – Spiel, Staunen und Träumen, aber auch Reflexion, Erinnern und Widerstand. Das diesjährige Festival bietet eine unverzichtbare Gelegenheit für Entdeckungen und Begegnungen. Wir freuen uns sehr auf die letzten Tage dieser Jubiläumsausgabe«, sagt Berlinale-Intendantin Tricia Tuttle.

Das große Interesse des Publikums spiegelt sich auch in der gestiegenen Nachfrage nach Tickets wider: Bis zum Morgen (19. Februar) wurden bereits 285.000 Tickets verkauft, das sind knapp 14.000 mehr als im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt. Bei den Fachbesucher_innen und der Presse ist die Auslastung der Vorstellungen ebenfalls sehr hoch – in Einzelfällen liegt sie bei 100 Prozent, im Durchschnitt bei 90 Prozent.

Auch auf dem European Film Market herrschte reges Treiben, mit vergleichbaren Besucher_innenzahlen wie im letzten Jahr. Der Markt verzeichnete eine hohe Aktivität und positives Feedback der Teilnehmer_innen, wobei deutsche, US-amerikanische und europäische Teilnehmer_innen dominierten und die Zahl der Erstteilnehmer_innen aus Indien und Osteuropa zunahm.

Die feierliche Preisverleihung findet am 22. Februar im Berlinale Palast statt. Dort werden die Preise der Berlinale Shorts, der Berlinale Dokumentarfilmpreis, der GWFF Preis Bestes Spielfilmdebüt in der neuen Sektion Perspectives sowie der Goldene und die Silbernen Bären im Wettbewerb vergeben.

Am Berlinale Publikumstag, Sonntag, 23. Februar 2025, gibt es noch eine Zugabe: Zahlreiche Festivalfilme aus den allen Sektionen werden in den Berlinale-Spielstätten wiederholt. Tickets für die Vorstellungen am Berlinale Publikumstag sind seit dem 10. Februar erhältlich.